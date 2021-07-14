Открывается вторая часть ретроспективы Аббаса Киаростами в Москве

Кадр из фильма «Соотечественник» © Janus Films

Сегодня, 14 июля, в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» в Москве начинаются показы фильмов второго блока ретроспективы Аббаса Киаростами – «Демонтаж четвертой стены».

Как сообщает сайт музея «Гараж», во второй блок ретроспективы вошли работы Киаростами, ознаменовавшие начало рефлексии режиссера о природе кино, движущегося изображения и его связи с физической реальностью.

До 24 июля в летнем кинотеатре «Гаража» можно будет увидеть картины «Порядок или беспорядок?» (1981), «Соотечественник» (1983), «Хор» (1982), «Крупный план» (1990), «Зубная боль» (1980), «Первоклашки» (1984), «Где дом друга?» (1987) и «Домашняя работа» (1989).

Фильмы демонстрируются на персидском языке с русскими субтитрами.

В публичной программе ко второму блоку кинокритик Зара Абдуллаева расскажет о диалоге между игровым и документальным кино в работах Киаростами (17 июля), а кинокритик Антон Долин и куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский проведут презентацию нового номера журнала «Искусство кино», в котором представлена подборка текстов о творчестве Киаростами (24 июля).

Вход на лекцию и презентацию бесплатный по предварительной регистрации.







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