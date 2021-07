Объявлены номинанты «Эмми»

13 июля стали известны номинанты 73-го сезона ежегодной премии «Эмми», которую присуждает Американская телевизионная академия.

Как сообщает Vatiety, наибольшее число номинаций — 130 и 129 — получили проекты компаний HBO и Netflix, 71 номинация на счету Disney Plus.

В 24 категориях номинированы на «Эмми» сериалы «Корона» (The Crown — Netflix) и «Мандалорец» (The Mandalorian — Disney Plus), в 23 — «Ванда/Вижн» (WandaVision — Disney Plus), в 21 — «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale — Hulu).

На звание лучшего драматического сериала претендуют «Корона», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Бриджертоны» (Bridgerton — Netflix), «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country — HBO), «Поза» (Pose — FX) и «Это мы» (This Is Us — NBC).

В категории комедийных сериалов номинантами стали «Черная комедия» (Black-ish — ABC), «Кобра Кай» (Cobra Kai — Netflix), «Эмили в Париже» (Emily in Paris — Netflix), «Хитрости» (Hacks — HBO Max), «Бортпроводница» (The Flight Attendant — HBO Max), «Метод Комински» (The Kominsky Method — Netflix), «4лен» (Pen15 — Hulu) и «Тед Лассо» (Ted Lasso — Apple TV Plus).

В категории «Лучшая женская роль в драматическом телесериале» на премию «Эмми» номинированы Узо Адуба («Пациенты» / In Treatment — HBO Max) Оливия Колман («Корона»), Эмма Коррин («Корона»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта») и ЭмДжей Родригес («Поза»).

За лучшую мужскую роль в драматическом сериале номинации получили Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта»), Джош О’Коннор («Корона»), Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»), Билли Портер («Поза») и Мэттью Риз («Перри Мейсон» / Perry Mason — HBO).

В комедийных актерских номинациях на «Эмми» претендуют актрисы Эйди Брайант («Выскочка» / Shrill — Hulu), Кейли Куоко («Бортпроводница»), Эллисон Дженни («Мамаша» / Mom — CBS), Трэйси Эллис Росс («Черная комедия»), Джин Смарт («Хитрости») и актеры Энтони Андерсон («Черная комедия»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие» / Shameless — Showtime), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Кенан Томпсон («Шоу Кенана» / Kenan — NBC).

Полный список номинантов премии «Эмми» опубликован на сайте Американской телеакадемии. Лауреаты 73-го сезона будут объявлены 19 сентября.







