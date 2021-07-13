Руст Позюмский выступит в «ДК Рассвет»

Странные российские танцы
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23 июля в московском пространстве «ДК Рассвет» состоится концерт Руста Позюмского, на котором прозвучит его вокальный цикл, только что вышедший на лейбле современной академической музыки FancyMusic.
Начало в 20:00, билеты (900 рублей) — здесь.
В концерте примут участие Рюст Позюмский и Владимир Гаврюшов (виола да гамба), Владимир Волков (контрабас), вокальные партии исполнит Алиса Тен. В основе цикла лежит поэзия Томаса Стернза Элиота, альбом так и был назван — «Песни Элиота».
«Прежде всего это — эксперимент! Попытка соединить барочную суть виол с джазовыми гармониями, полифоническое письмо образца XVI века с ритмическими структурами конца XX, медитативность повторяющихся фрагментов со сквозным мелодическим развитием», — рассказывает Руст Позюмский.
Помимо композиций с альбома «Песни Элиота» на концерте прозвучат новые произведения.
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