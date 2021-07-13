Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ

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Самые интересные спектакли со всей России представит с 22 июля по 1 августа на ВДНХ VI Международный фестиваль искусств «Вдохновение».
В программе этого года первый русский спектакль Яна Фабра «Ночной писатель», премьера театра «Балет Москва» «Inspirati Motus / Вдохновленный движением» в постановке хореографов Владимира Варнавы, Артема Игнатьева и Анастасии Кадрулевой, спектакль-инсталляция «33 сестры» компании «Немхат».
Также зрители увидят спектакль «Апрель» театра «Цехъ» по песням и стихам Виктора Цоя , мультимедийная постановка «1926» по мотивам писем Марины Цветаевой и Бориса Пастернака с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым, симфоспектакль «Война и мир» с Дарьей Мороз и Станиславом Дужниковым.
Кроме того, на фестивале будут показаны проект «Ты нужен Леонардо», созданный людьми с особенными потребностями и профессиональными актерами, интерактивная инсталляция художника и режиссера Ксении Перетрухиной «Театр в кубе», киноверсии шедевров мирового театра в рамках проекта Theatre HD и многое другое.
Фестиваль охватит пять локаций на ВДНХ: Дом культуры, Зеленый театр, павильон «Рабочий и колхозница», парк «Останкино» и Шахматный клуб. Часть событий пройдет онлайн.
Подробнее о программе фестиваля «Вдохновение» можно узнать на его странице.
ВДНХ проводит фестиваль «Вдохновение» с 2015 года. В разные годы в нем участвовали Денис Мацуев, Данила Козловский, Людмила Петрушевская, гитарист-виртуоз Стив Вай, группа Apocalyptica, итальянский театр Studio Festi, европейские театральные компании Rimini Protokoll, Générik Vapeur и Les Plasticiens Volants, Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гости фестиваля увидели светопроекционные шоу, мультимедийные инсталляции, оперные и балетные спектакли, концерты, иммерсивные проекты и выставки.
Художественный руководитель фестиваля «Вдохновение» — Ингеборга Дапкунайте, арт-директор — Роман Должанский.
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