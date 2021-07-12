Фильм «Расторгуев» выходит в российский прокат

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15 июля Центр документального кино (ЦДК) и кинокомпания «ТВИНДИ» выпускают в российский прокат документальный фильм «Расторгуев».
Об этом сообщает сайт ЦДК.
Режиссер-документалист Александр Расторгуев был убит 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о военной организации «Группа Вагнера». Убийство до сих пор не раскрыто.
Фильм «Расторгуев» — портрет одного из самых ярких и свободных кинематографистов нашего времени, отмечают организаторы проката. Расторгуев оставил уникальный след в русском кино, но успел сделать гораздо меньше, чем мог бы.
Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера. В картину вошли его интервью, прямая речь и фрагменты фильмов, складывающиеся в единое высказывание о смысле искусства, родине и боли. А также уникальные кадры фильмов «Родина» (1998) и театрально-кинематографического проекта, который Расторгуев делал с Петром Верзиловым по тексту «Медиазоны» «Обвиняемый без головы» (проект не был закончен).
Останина подчеркивает, что задача фильма была в том, чтобы «дать Саше самому себя проговорить», поэтому в картине использованы только те кадры, где Расторгуев говорит и действует или те кадры, которые он снял сам. «У него, наконец, появилась возможность свои взгляды изложить, не сидя на кухне, а обращаясь к большой аудитории», — говорит режиссер фильма.
Мировая премьера фильма «Расторгуев» состоялась 2 апреля в Москве на открытии XIV Международного фестиваля документального кино «Артдокфест».
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