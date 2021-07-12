Новинки французского жанрового кино покажут в Москве

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С 13 июля по 1 августа в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте и в летнем кинотеатре «Москино» в Парке искусств Музеон в Москве пройдут показы ежегодного фестиваля «Французские каникулы», который представит новинки французского жанрового кино, ранее не выходившие в прокат в России.
Фестиваль организуют Французский институт при Посольстве Франции в России и кинотеатр «Пионер». В афишу этого года вошли комедии, мелодрамы и драмы, а также — впервые на фестивале — специальная программа для детей и подростков, которая познакомит московских зрителей с новинками французской анимации.
Расписание фестиваля «Французские каникулы»:
Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.
Узнать подробнее о фильмах фестиваля «Французские каникулы» и купить билеты можно на сайте кинотеатра «Пионер».
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