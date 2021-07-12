Новинки французского жанрового кино покажут в Москве

Кадр из фильма «Ослик, любовник и я» © «Пионер»

С 13 июля по 1 августа в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте и в летнем кинотеатре «Москино» в Парке искусств Музеон в Москве пройдут показы ежегодного фестиваля «Французские каникулы», который представит новинки французского жанрового кино, ранее не выходившие в прокат в России.

Фестиваль организуют Французский институт при Посольстве Франции в России и кинотеатр «Пионер». В афишу этого года вошли комедии, мелодрамы и драмы, а также — впервые на фестивале — специальная программа для детей и подростков, которая познакомит московских зрителей с новинками французской анимации.

Расписание фестиваля «Французские каникулы»:

13 июля, «Пионер» — «Ослик, любовник и я» (Antoinette dans les Cévennes), реж. Каролин Виняль

14 июля, «Москино Музеон» — «Влюбленный Ван Гог» (Van Gogh in Love), реж. Жан-Люк Аяш

17 июля, «Пионер» — «Сын» (Bik Eneich: Un fils), реж. Мехди Барсуаи

20 июля, «Москино Музеон» — «Тайна Сен-Тропе» (Mystère à Saint-Tropez), реж. Николя Бенаму

21 июля, «Москино Музеон» — «Марго» (L’Étreinte), реж. Людовик Бержери

24 июля, «Пионер» — «Три дня и жизнь» (Trois jours et une vie), реж. Николя Бухриф

25 июля, «Пионер» — «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию» (La fameuse invasion des ours en Sicile), реж. Лоренцо Маттотти

27 июля, «Москино Музеон» — «Махнемся телами» (Le sens de la famille), реж. Жан-Патрик Бенес

28 июля, «Москино Музеон» — «Стейк от кутюр» (Tendre et saignant), реж. Кристофер Томпсон

1 августа, «Пионер» — «Джек и механическое сердце» (Jack et la Mécanique du cœur), реж. Матиас Малзье



Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

Узнать подробнее о фильмах фестиваля «Французские каникулы» и купить билеты можно на сайте кинотеатра «Пионер».







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