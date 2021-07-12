Союз композиторов России объявил победителей программы «Ноты и квоты»

© Союз композиторов России

Сегодня, 12 июля, стали известны победители программы композиторских заказов «Ноты и квоты», созданной Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ.

Как сообщает сайт Союза композиторов России, на конкурс поступило более 60 заявок от солистов, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний и фестивалей из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Тулы, Череповца, Рязани, Самары, Йошкар-Олы, Кирова, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Улан-Удэ, Челябинска, Иркутска, Якутска, Петропавловска-Камчатского, а также из Лондона, Базеля, Брюгге, Карлсруэ и Огасты (США).

Экспертный совет рассматривал все заявки, оценивая разнообразие и географический охват концертной жизни, которые исполнители гарантируют новому сочинению. Кроме того, учитывались имя коллективов и солистов, а также репутация заявленных концертных площадок и количество будущих исполнений.

«Получить такое количество заявок от ведущих коллективов и солистов на исполнение современной музыки было неожиданно и очень приятно, — говорит генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян. — Для экспертов программы выбор оказался сложным — настолько убедительны были заявки. Мы выбирали не исполнителей и не композиторов, а концертную жизнь новых произведений. Лонг-лист программы настолько нас впечатлил, что сейчас мы готовим заявку на грант в Фонд культурных инициатив и надеемся на продолжение проекта. Кроме того, Союз композиторов России решил предоставить две дополнительные квоты в номинации для солистов».

Победители программы «Ноты и квоты»:

Номинация для симфонического оркестра или хора

● Омский академический симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер — Дмитрий Васильев. Заказ Алексею Сысоеву (Москва)

Номинация для большого ансамбля (от 9 музыкантов)

● Студия Новой музыки. Заказ Ольге Бочихиной (Москва)

● Kymatic ensemble. Заказ Олегу Гудачёву (Петербург)

Номинация для малого ансамбля (от 4 до 8 музыкантов)

● Московский ансамбль современной музыки. Заказ Антону Светличному (Ростов-на-Дону)

● Солисты OpensoundOrchestra. Заказ Настасье Хрущевой (Петербург)

● «ГАМ-ансамбль». Заказ Александру Хубееву (Москва)

Номинация для солиста, дуэта или трио

● Екатерина Мечетина (фортепиано). Заказ Олегу Пайбердину (Москва)

● Александр Рамм (виолончель). Заказ Тихону Хренникову-мл. (Москва)

● Дмитрий Баталов (фортепиано). Заказ Владимиру Горлинскому (Москва)

● Юлия Мигунова (виолончель). Заказ Алексею Наджарову (Москва)

● Александр Яковлев (фортепиано). Заказ Павлу Левадному (Москва)

● Михаил Шиляев (фортепиано). Заказ Тимуру Исмагилову (Уфа)

Новые сочинения прозвучат в 2022 и 2023 годах в Москве, Петербурге, Омске, Казани, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону, а также городах Великобритании, Германии, Италии, Китая, Японии и США.

«Ноты и квоты» — первая в истории современной России государственная программа творческих заказов для композиторов. Композитор создает новое произведение под заказ исполнителя, выплату гонорара берет на себя Союз композиторов России, а музыканты получают новые партитуры для премьер в новом сезоне. Грантовый фонд программы — 3 680 000 рублей.







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