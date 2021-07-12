Умер Олег Целков

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11 июля в Париже в возрасте 86 лет умер художник Олег Целков.
Об этом сообщает ТАСС.
Олег Николаевич Целков родился в 1934 году в Москве, учился в Московской средней художественной школе, в Белорусском театрально-художественном институте в Минске, в Академии художеств имени И.Е. Репина в Ленинграде, на постановочном факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.
Первая квартирная выставка Олега Целкова состоялась в Москве в 1956 году, первая официальная персональная выставка — в 1965 году в Институте атомной физики имени И.В. Курчатова в 1965 году. В 1970-х годах художник начал выставляться в Европе и США.
В 1977 году под давлением властей был вынужден уехать из СССР, жил в Париже. В 2004 году в Государственном Русском музее (ГРМ) и Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) прошли персональные выставки Олега Целкова, в 2005 году художник стал лауреатом негосударственной российской премии «Триумф». В 2014 году в фонде «Екатерина» в Москве состоялась большая юбилейная выставка Олега Целкова «Бубновый туз».
Работы Олега Целкова находятся в ГТГ, ГРМ, Государственном Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и в других собраниях в России и за рубежом.
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