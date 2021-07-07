Объявлена программа фестиваля Context. Diana Vishneva

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IX Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Петербурге с 29 августа по 4 октября. В программе спектакли танцевальных компаний из России, Испании и Италии, завершит фестиваль Вечер российской хореографии.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Context. Diana Vishneva.
Зрителей Context 2021 ждут постановки, которые были перенесены из программы фестиваля прошлого года, а именно балеты «Шут» и «Шахерезада» — с Дианой Вишнёвой в главной роли.
В рамках международной программы в Москве и Петербурге будут представлены спектакль-лекция «Moving with Pina» («Двигаясь вместе с Пиной») в исполнении Кристианы Морганти, которая посвятит постановку великому немецкому хореографу Пине Бауш, и футуристический спектакль «Pasionaria» («Пасионария») испанского коллектива La Veronal и хореографа Маркоса Морау, посвященный развитию человечества, чувствительности и чувственности.
В российскую программу Context. Diana Vishneva вошли спектакли хореографов Павла Глухова и Нурбека Баттулы, которые будет показаны на ведущих культурных площадках Москвы и Петербурга.
В 2021 году на фестивале появится новый формат — Вечер современной российской хореографии. Свои работы на нем покажут три хореографа: Эрнест Нургали, победитель Конкурса молодых хореографов 2020 года, Анна Щеклеина, финалист и участница конкурса 2018 и 2019 годов, и Ольга Лабовкина, победитель конкурса 2017 года.
Среди событий параллельной программы фестиваля танцевальные мастер-классы хореографов из России, Испании и США, фотолаборатория израильского фотографа Аскафа Авраама, мастер-класс по работе со звуком композитора Фредерик Жарабо.
Кинопрограмма Context 2021 при поддержке фестиваля документального кино Beat Film Festival представит документальные фильмы и проекты, часть из которых будут показаны в России впервые.
В конце сентября фестиваль выпустит первую книгу издательской программы — работу социолога и теоретика танца Габриэлы Кляйн «Pina Bausch und das Tanztheater. Die Kunst des Übersetzens» («Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода»).
Билеты на события IX Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva уже поступили в продажу. Подробнее о программе фестиваля можно узнать на его сайте.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ПАО «Газпром», группы компаний «Илим» и французского ювелирного дома Cartier
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