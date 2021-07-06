Центр Вознесенского запускает серию интервью с членами жюри Премии Драгомощенко

«Он еще в начале предыдущего десятилетия знал обо всем, что будет происходить сегодня»
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С 9 июля по 27 августа в 19:30 Центр Вознесенского представит серию онлайн-интервью с членами жюри восьмого сезона Премии Аркадия Драгомощенко – Анной Глазовой, Романом Осминкиным, Евгений Сусловой, Борисом Клюшниковым, Еленой Костылевой, Дмитрием Голынко, Анной Родионовой и Иван Болдыревым.
Об этом сообщает сайт Центра Вознесенского.
Кураторы премии — Галина Рымбу, Никита Сунгатов и Илья Данишевский — будут беседовать с жюри о молодой поэзии, устройстве премиальных институтов и конкретно Премии АТД, поэтике и личности Аркадия Драгомощенко, его влиянии на современную культуру. Также среди вопросов опыт предыдущих сезонов и ожидания от нынешнего, «иные» и «идентичные» логики письма и место поэзии сегодня относительно науки, философии и других искусств.
Начало всех интервью в 19:30, регистрация — здесь.
Присоединиться к разговорам и задать свои вопросы можно по Zoom. Все диалоги будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Центра Вознесенского.
Расписание:
9 июля — поэтесса, переводчица, исследовательница литературы Анна Глазова (председатель жюри);
16 июля — поэт, критик, теоретик культуры Дмитрий Голынко;
23 июля — поэт, художница, исследовательница языка и медиа Евгения Суслова;
30 июля — поэт, психоаналитик, философ Елена Костылева;
6 августа — поэт, перформер, медиахудожник и активист Роман Осминкин;
13 августа — поэт, исследовательница литературы и медиа, переводчица, лауреат Премии АТД — 2020 Анна Родионова;
20 августа — философ, историк идей, переводчик Иван Болдырев;
27 августа — искусствовед, философ Борис Клюшников.
Международная поэтическая Премия Аркадия Драгомощенко (Премия АТД) возникла в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге. Ежегодно она вручается русскоязычным авторам (независимо от места проживания), чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызовы современности, отмечать новые направления и возможности поэтического письма.
С 2019 года московской площадкой премии выступает Центр Вознесенского.
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