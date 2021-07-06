Умер Дживан Гаспарян

© Jivan Gasparyan Jr. / Facebook

Сегодня, 6 июля, в возрасте 92 лет умер армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян.

Об этом сообщил его внук, Дживан Гаспарян-младший.

Дживан Арамаисович Гаспарян родился в 1928 году в деревне неподалеку от города Раздан в центральной Армении, рос в детдоме, в шесть лет самостоятельно научился играть на армянском музыкальном духовом инструменте дудуке. В конце 1940-х годов начал выступать в ансамбле национальной песни и танца, стал солистом Ереванского филармонического оркестра, в 1957 году вместе с ансамблем «Березка» впервые отправился на зарубежные гастроли.

Преподавал в Ереванской консерватории, где подготовил многих профессиональных исполнителей на дудуке. С конца 1980-х годов помимо Армении работал в США, участвовал в записи саундтреков к нескольким голливудским фильмам, в том числе «Ворон» (The Crow, 1994), «Ронин» (Ronin, 1998) и «Гладиатор» (Gladiator, 2000).

Гастролировал по всему миру с ансамблем, исполняющим армянскую народную музыку. Сотрудничал со многими известными музыкантами, такими как Стинг, Питер Гэбриел, Хоссейн Ализаде, Эркан Огур, Майкл Брук, Брайан Мэй, Лайонел Ричи, Дерек Шеринян, Людовико Эйнауди, Луиджи Чинкве, Борис Гребенщиков, Брайан Ино, Дэвид Силвиан, Ханс Циммер и Андреас Фолленвайдер, записывался с «Кронос-квартетом» и Лос-Анджелесским филармоническим оркестром.

Дискография Дживана Гаспаряна насчитывает десятки пластинок, одна из которых, «Endless Vision», в 2006 году была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший традиционный альбом этнической музыки». Обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО (1959, 1962, 1973, 1980), народный артист Армении (1973).







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