В Москве пройдет выставка по мультфильму Галины Голубевой

© Галина Голубева

9 июля в Музее русского лубка и наивного искусства в Москве откроется выставка «А как наши космонавты» по одноименному анимационному фильму Галины Голубевой. Выставка подготовлена в сотрудничестве с Музеем киностудии «Союзмультфильм».

Название фильма восходит к фольклорной песне, которая звучит в исполнении Марии Тимофеевны Яковенко на фоне сюжета, оживленного Галиной Голубевой: «А как наши космонавты, все молоденькие да расхорошенькие, на советском корабле полетели далеко...»

«Этот восьмиминутный пластилиновый мультик, первая режиссерская работа Гали, выполненная в трудоемкой технике перекладной анимации, — настоящее чудо встречи и взаимопроникновения разных традиций, редкий, возможный только в космосе, случай совпадения звезд», — отмечают организаторы выставки.

«Богатый, от палехской лаковой миниатюры и иконописи до работы на анимационных проектах студии "Пилот", художественный опыт Голубевой, при создании мультфильма вдохновлявшейся кировской домовой росписью прялок и картинами наивного художника Павла Леонова, в соединении с фактурой пластилина сконцентрировался в уникальный отточенный стиль, одновременно минималистичный и щедрый — глоток свежего воздуха в стремительно оцифровывающемся мире. А пение бабушки Марии из Верхней Покровки Белгородской области так естественно перемежается фрагментами радиоинтервью первого космонавта Юрия Гагарина, будто они односельчане».

Выставка «А как наши космонавты» в Музее русского лубка и наивного искусства продлится до 1 сентября.







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