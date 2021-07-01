Премия «НОС» отправляется в Екатеринбург

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В этом году региональный проект литературной премии «НОС (Новая словесность)», основанной Фондом Михаила Прохорова с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке, переезжает из Нижнего Новгорода, где под названием «Волга/НОС» он проводился с 2018 года, в Екатеринбург и получает новое название — «Странник НОС».
Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, обсуждать книги длинного и короткого списка, а также выбирать победителя будет новый состав жюри:
Из участников предыдущих составов жюри и представителей Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал), совместно с которых проводились дебаты премии «Волга/НОС» в 2018–2021 годах, создан региональный Совет старейшин, он при выборе победителя премии будет иметь один голос. Председатель совета — руководитель отдела творческих проектов «Арсенала» Александр Курицын (Нижний Новгород).
Куратор проекта — историк и литератор, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Кирилл Кобрин.
Расписание сезона 2021—2021:
Партнер регионального проекта премии «НОС» в сезоне 2021/2022 — Ельцин Центр (Екатеринбург)
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