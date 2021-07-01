Премия «НОС» отправляется в Екатеринбург

© Фонд Михаила Прохорова

В этом году региональный проект литературной премии «НОС (Новая словесность)», основанной Фондом Михаила Прохорова с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке, переезжает из Нижнего Новгорода, где под названием «Волга/НОС» он проводился с 2018 года, в Екатеринбург и получает новое название — «Странник НОС».

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, обсуждать книги длинного и короткого списка, а также выбирать победителя будет новый состав жюри:

Вадим Михайлин (Саратов), председатель жюри, культурный антрополог, историк культуры, переводчик

Полина Бояркина (Петербург), литературовед, главный редактор журнала о современной литературе «Прочтение», занимается изданием художественной литературы в сервисе Bookmate

Полина Иванова (Екатеринбург), городской исследователь, краевед, автор первого современного путеводителя по Екатеринбургу

Денис Корнеевский (Екатеринбург), сооснователь книжного магазина «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, соорганизатор книжных ярмарок, научных философских школ и тематических форумов, посвященных независимому книгоизданию и книгораспространению, с 2015 года программный директор Президентского центра Бориса Ельцина

Михаил Мальцев (Пермь), с 2009 года владелец и директор книжного магазина «Пиотровский» в Перми, с 2015 года директор книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин Центре (Екатеринбург), соорганизатор Пермской книжной ярмарки в 2010–2011 годах, фестиваля «Гений места», летних и зимних философских школ в Перми, куратор книжного магазина «Никто не спит» в Школе перспективных исследований в Тюмени (2017)



Из участников предыдущих составов жюри и представителей Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал), совместно с которых проводились дебаты премии «Волга/НОС» в 2018–2021 годах, создан региональный Совет старейшин, он при выборе победителя премии будет иметь один голос. Председатель совета — руководитель отдела творческих проектов «Арсенала» Александр Курицын (Нижний Новгород).

Куратор проекта — историк и литератор, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Кирилл Кобрин.

Расписание сезона 2021—2021:

Ко второй половине сентября 2021 года московское жюри премии «НОС» объявляет длинный список, с которым с этого момента одновременно работает как оно само, так и члены жюри «Странника НОСа». Пути двух жюри пересекаться больше не будут.

Вторая половина октября 2021 года — дебаты премии «Странник НОС» в Екатеринбурге (если позволит эпидемиологическая обстановка), на которых будет составлен собственный короткий список регионального проекта.

Вторая половина января 2022 года — финальные дебаты премии «Странник НОС» в Екатеринбурге (с поправкой на нормы и ограничения Роспотребнадзора), на которых будет выбрана книга-победитель.

Партнер регионального проекта премии «НОС» в сезоне 2021/2022 — Ельцин Центр (Екатеринбург)







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