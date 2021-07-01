Умер Владимир Меньшов

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Сегодня, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года умер кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов.
Об этом сообщает сайт киноконцерна «Мосфильм».
Владимир Валентинович Меньшов родился в 1939 году в Баку, окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (1965) и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма, 1970).
С 1970 года исполнил более ста ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Курьер» (1986), «Перехват» (1986), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «32 декабря» (2004), «Дневной дозор» (2005), «Код апокалипсиса» (2007), «Каникулы строгого режима» (2009), «О чем еще говорят мужчины» (2011), «Легенда №17» (2012).
Среди режиссерских работ Владимира Меньшова «Розыгрыш» (1976), «Москва слезам не верит» (1981), «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000). В 1981 году его картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
С 1982 года преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР), в 1989–2018 годах руководил режиссерскими мастерскими ВКСР.
Лауреат многих государственных и профессиональных наград, народный артист РСФСР (1989).
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