«Безумные дни» начинаются в Екатеринбурге

© Свердловская филармония

Около 500 артистов, в том числе исполнители из Франции, Армении и Японии, выступят со 2 по 4 июля в Екатеринбурге на VI Международном фестивале «Безумные дни».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Свердловской государственной академической филармонии Александра Колотурского.

«Это шестой фестиваль, будет 100 концертов на семи площадках города Екатеринбурга, но это, конечно, чуть меньше, чем до пандемии, тогда было 120 концертов, но мы очень рады, что нам удалось не потерять этот фестиваль в культурном пространстве Екатеринбурга и Свердловской области. <...> С нашими оркестрами вместе, хором на этом фестивале выступят 500 музыкантов, приедут из Франции, Армении и Японии», — рассказал Колотурский.

В 2019 году, напомнил он, фестиваль посетили 33 тысячи человек, в этом году организаторы ожидают до 22 тысяч. Из-за пандемии COVID-19 на фестивале введено обязательное ношение масок, будут установлены санитайзеры. Заключительный гала-концерт будет дополнительно транслироваться онлайн.

Среди участников «Безумных дней — 2021» камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина, Государственный академический камерный оркестр России, дирижер Дмитрий Лисс, пианисты Константин Емельянов и Реми Женье, виолончелисты Борис Андрианов и Алексей Иваненко, флейтист Филипп Бернольд, скрипач Никита Борисоглебский, певцы Ли Илунь, Клавдия Башкирцева и Татьяна Калапова.

Сегодня, 2 июня, стало известно что музыканты из России, Франции и Армении — альтист Евгений Железняков, кларнетист Рафаэль Севэр и пианистка Армине Григорян, — встретившись в Екатеринбурге, создали трио специально для выступления на фестивале.

«Безумные дни» — российская версия известного ежегодного фестиваля La folle journée, который с 1995 года проводится в Нанте на западе Франции. Собственные версии фестиваля существуют в Японии и Польше, а с 2015 года и в Екатеринбурге — это единственный российский город, который принимает фестиваль.







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