В НИУ ВШЭ сменится ректор

Ярослав Кузьминов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 9 января 2017 года © Пресс-служба Президента России

Сегодня, 1 июля, на заседании ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ректор Ярослав Кузьминов объявил, что уходит со своего поста, который он занимал 28 лет.

Cвое решение Ярослав Кузьминов объяснил тем, что «не хочет стареть на должности ректора», рассказал в беседе с РБК представитель НИУ ВШЭ. Ярослав Кузьминов в 1992 году вместе с бывшим министром экономики Евгением Ясиным основал НИУ ВШЭ и тогда же был назначен ректором нового вуза.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ, на сегодняшнем заседании ученый совет избрал Ярослава Кузьминова научным руководителем НИУ ВШЭ. В этой должности он сменит Евгения Ясина, который теперь станет почетным научным руководителем.

«Правительство как учредитель Вышки назначит нового ректора», — пояснили в пресс-службе. По сведениям источника ТАСС, новый ректор может быть назначен в ближайшее время.







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