Объявлены даты и тема второго фестиваля «48 часов Новосибирск»

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Организаторы второго фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск» объявили, что он пройдет с 17 по 19 сентября. Выставки, интервенции, перформансы, дискурсивные форматы и другие события основной и независимой программ фестиваля будут объединены общей темой «Ошибка выжившего».
Фестиваль «48 часов Новосибирск» проводят Гёте-Институт в Новосибирске, Центр культуры ЦК19 и берлинский фестиваль «48 часов Нойкёльн» (48 Stunden Neukölln).
Тема «Ошибка выжившего», сообщают организаторы фестиваля, открывает возможность для художественных высказываний экзистенциального толка, затрагивающих проблемы смысла жизни и смерти либо же механизмы отбора, исключения, ошибок или заблуждений. С другой стороны, тема допускает и более специфические измерения для сегодняшнего дня: состояние гражданского общества, колониализм, изменение климата или пандемии.
«Второе издание фестиваля является для нас как организаторов новым вызовом, в каком-то смысле более строгим, — говорит Петр Жеребцов, куратор Центра культуры ЦК19, куратор фестиваля «48 часов Новосибирск». — В 2019 году мы чувствовали, что идем на эксперимент, а сейчас — пытаемся осознать, как можно закрепить практику, насколько фестиваль прижился и какие ошибки стоит учесть. Устойчивость художественных инициатив в Сибири беспокоит нас и в концептуальном, и в практическом смыслах, именно поэтому мы предлагаем художникам и художницам вместе отрефлексировать ряд проблем, связанных с логической "ошибкой выжившего". Возможные измерения этой темы (порой выходящие далеко за границы искусства) мы увидим в спектре курируемых и независимых проектов».
Независимая программа фестиваля будет сформирована по итогам открытого конкурса для современных художников из Новосибирска и других городов Сибири. Регистрация и подача проектов осуществляются через официальный сайт фестиваля. Здесь же можно найти подробное описание условий участия, а также кураторский манифест по теме «Ошибка выжившего».
Срок приема заявок — до 11 июля включительно. 7 июля в 19:00, организаторы фестиваля проведут открытую онлайн-встречу, чтобы ответить на вопросы потенциальных участников.
Наряду с сибирскими художниками в «48 часов Новосибирск» примут участие приглашенные деятели культуры из Германии.
Полный перечень имен и проектов, а также подробная программа фестиваля будут доступны в начале сентября на официальном сайте. Все мероприятия пройдут при строгом соблюдении актуальных санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Впервые фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» состоялся в сентябре 2019 года и охватил более 20 площадок в центре города от галерей, библиотек и баров до мастерских, гаражей, центрального рынка и метрополитена. Более 10 000 зрителей за один уикенд увидели около ста проектов современных художников — представителей сибирской художественной сцены и специально приглашенных художников из Германии. В 2020 году фестиваль стал лауреатом национальной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Региональный проект».
Фестиваль «48 часов Новосибирск» проходит при дружественной поддержке программы «Восточное Партнерство», реализуемой Министерством иностранных дел Германии и направленной на развитие гражданского диалога между Германией и странами Восточной Европы
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