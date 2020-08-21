Премия «Инновация-2020» присуждена всем номинантам

© Премия «Инновация-2020»

Сегодня, 21 августа, в нижегородском Арсенале – Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – прошла церемония вручения государственной премии в области современного искусства «Инновация-2020». По решению жюри, лауреатами премии объявлены все номинанты.

«Такое решение призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех нас времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества», — сообщают организаторы премии на ее сайте.

«Ситуация с пандемией, которая развернулась в процессе работы конкурса "Инновации", — объясняют они, — внесла свои коррективы и переопределила сам формат премии. Сегодня "Инновация" — не только соревнование лучших, но и общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства».

На сайте «Инновации-2020» приводится список номинантов в шести конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект».

Работы художников, представленных в номинациях «Художник года» и «Новая генерация», можно будет увидеть на восьми персональных выставках, которые пройдут в Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.

Во внеконкурсной номинации «За вклад в развитие современного искусства» награждентеоретик искусства, философ, публицист и куратор Борис Гройс, во внеконкурсной номинации «За поддержку современного искусства в России» — издательство Ad Marginem, его директор Александр Иванов и главный редактор Михаил Котомин.

В международное жюри премии «Инновация-2020» входили:

Инке Арнс — куратор, художественный критик, директор Центра современного искусства Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Дортмунд;

Мария Линд — куратор, критик, преподаватель Кураторской лаборатории Университетского колледжа искусств, ремесел и дизайна Konstfack, Стокгольм;

Жан-Юбер Мартен — искусствовед, куратор, Париж;

Агния Миргородская — учредитель фонда «Рижская биеннале современного искусства», комиссар Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA), Рига;

Ольга Шишко — искусствовед, куратор, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ, Москва.

Премия проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственным центром современного искусства при поддержке Правительства Нижегородской области







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