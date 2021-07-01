 
14:48 1 июля 2021Новости
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Подведены итоги конкурса «Новый театр»

News_detailed_picture© Точка доступа | Летний фестиваль искусств / «ВКонтакте»

Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова объявил результаты открытого благотворительного конкурса «Новый театр» программы «Театральный мир», программный блок «Искусство и культура». Победителями конкурса стали 23 проекта из 18 городов России.

Заявки на конкурс принимались с 1 марта по 30 апреля 2021 года. К участию в конкурсе была допущена 251 заявка.

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, в этом году из-за продолжающегося кризиса в театральной сфере, вызванного пандемией COVID-19 и ростом цен, организаторы решили увеличить бюджет конкурса и поддержать больше проектов.

Победители конкурса «Новый театр» 2021 года:

  • Спектакль «Почему мужчина должен быть хорошо одет» (Глазов, Удмуртская Республика)
    Глазовский драматический театр «Парафраз», руководитель проекта — Дамир Салимзянов, режиссер — Егор Матвеев

  • Перформанс «INFINITI» (Красноярск)
    Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, руководитель проекта — Светлана Гузий, хореограф-постановщик — Анна Абалихина

  • Актуальный горизонтальный городской театр SMART (Воронеж)
    Театральный центр «Никитинский», руководитель проекта — Борис Алексеев, режиссер — Дмитрий Гомзяков

  • Международный фестиваль актуального театра «Хаос» (Новосибирска)
    Новосибирский драматический театр «Старый дом», руководитель проекта — Гореявчева Антонида Александровна, г. Новосибирск.

  • Театральная постановка «От Матвея» (Кемерово)
    Театр драмы Кузбасса имени А.В.&nbssp;Луначарского, руководитель проекта — Евгения Козленко, режиссер — Олег Липовецкий

  • VII Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» (Петербург)

  • Литературное агентство Петербурга, руководитель проекта — Филипп Вулах, режиссер — Роман Лыков

  • Спектакль-лаборатория «Зумеры» (Омск)
    Омский государственный драматический театр «Пятый театр», руководитель проекта — Екатерина Кулакова, режиссеры — Дмитрий Соболев, Юрий Шехватов, Елизавета Минаева, Дмитрий Курочкин, Никита Щетинин, Карина Бесолти. Ринат Ташимов, Владимир Жуков

  • Драматический хорал «ГОРКА» (Южно-Сахалинск)
    Сахалинский Международный театральный центр имени А.П. Чехова, руководитель проекта — Кристина Дедухина-Садрук, режиссер — Марфа Горвиц

  • Хоровой перформанс «Битва» (Нижний Новгород)
    Фонд «Культурная столица Поволжья», руководитель проекта — Светлана Ладилова, авторы и кураторы — Галина Мызникова, Сергей Проворов

  • Спектакль-инсталляция «ПРОТОФАУСТ» (Петербург)
    Инженерный театр АХЕ, руководитель проекта, режиссер — Максим Исаев

  • XVI Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (Екатеринбург)
    Екатеринбургский театр юного зрителя, руководитель проекта — Елена Умникова

  • Проект «Post-юбилейный сезон» (Петербург)
    «театр post», руководитель проекта — Ксения Волкова, режиссер — Дмитрий Волкострелов

  • Спектакль «Homo Digitalis» (Казань)
    Фонд поддержки современного искусства «Живой город», руководитель проекта — Инна Яркова, режиссеры — Ангелина Мигранова, Родион Сабиров

  • Спектакль «Fairy tale» (Москва-Орск)
    Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», руководитель проекта, режиссер — Полина Стружкова

  • Постановка уличного спектакля «Знакомьтесь, Нягань!» (Нягань, ХМАО)
    Няганский театр юного зрителя, руководитель проекта — Анастасия Постникова, режиссер — Дмитрий Мышкин

  • Документальный спектакль-вербатим «КУБ» (Губаха, Пермский край)
    Молодежная студия-театр «Доминанта», руководитель проекта — Любовь Зайцева, режиссер — Дмитрий Огородников

  • Постановка театрально-циркового спектакля «Терпеть» (Петербург)
    «Упсала-Цирк», руководитель проекта, режиссер — Лариса Афанасьева

  • Постановка спектакля «Совет актрисе» (Москва)
    Драматический театр «Июльансамбль», руководитель проекта — Алексей Никитин, режиссер — Анастасия Патлай

  • Лаборатория ART&SCIENCE OPERA LAB (Москва)
    Лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоОПЕРАция», руководитель проекта, режиссер — Екатерина Василева

  • Постановка спектакля «Холодная война» (Москва)
    ИП Александра Мун, руководитель проекта — Александра Мун

  • Документальный спектакль «Батин архив» (Пермь)
    Пермский иммерсивный театр, руководитель, режиссер — Иван Кустов

  • Лаборатория синтетических форм театра «Симбиоз» (Ачинск, Красноярский край)
    Ачинский драматический театр, руководитель проекта — Артем Терехин, художественный руководитель — Ника Пархомовская

  • Урбанистический спектакль «Невидимый Краснодар» (Краснодар)
    Ассоциация театральных деятелей «Один театр», руководитель проекта — Алексей Мосолов, режиссер — Юрий Квятковский



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