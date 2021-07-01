Подведены итоги конкурса «Новый театр»

Непокой, неволя
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20211692
Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова объявил результаты открытого благотворительного конкурса «Новый театр» программы «Театральный мир», программный блок «Искусство и культура». Победителями конкурса стали 23 проекта из 18 городов России.
Заявки на конкурс принимались с 1 марта по 30 апреля 2021 года. К участию в конкурсе была допущена 251 заявка.
Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, в этом году из-за продолжающегося кризиса в театральной сфере, вызванного пандемией COVID-19 и ростом цен, организаторы решили увеличить бюджет конкурса и поддержать больше проектов.
Победители конкурса «Новый театр» 2021 года:
Спектакль «Почему мужчина должен быть хорошо одет» (Глазов, Удмуртская Республика)
Глазовский драматический театр «Парафраз», руководитель проекта — Дамир Салимзянов, режиссер — Егор Матвеев
Перформанс «INFINITI» (Красноярск)
Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, руководитель проекта — Светлана Гузий, хореограф-постановщик — Анна Абалихина
Актуальный горизонтальный городской театр SMART (Воронеж)
Театральный центр «Никитинский», руководитель проекта — Борис Алексеев, режиссер — Дмитрий Гомзяков
Международный фестиваль актуального театра «Хаос» (Новосибирска)
Новосибирский драматический театр «Старый дом», руководитель проекта — Гореявчева Антонида Александровна, г. Новосибирск.
Театральная постановка «От Матвея» (Кемерово)
Театр драмы Кузбасса имени А.В.&nbssp;Луначарского, руководитель проекта — Евгения Козленко, режиссер — Олег Липовецкий
VII Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» (Петербург)
Литературное агентство Петербурга, руководитель проекта — Филипп Вулах, режиссер — Роман Лыков
Спектакль-лаборатория «Зумеры» (Омск)
Омский государственный драматический театр «Пятый театр», руководитель проекта — Екатерина Кулакова, режиссеры — Дмитрий Соболев, Юрий Шехватов, Елизавета Минаева, Дмитрий Курочкин, Никита Щетинин, Карина Бесолти. Ринат Ташимов, Владимир Жуков
Драматический хорал «ГОРКА» (Южно-Сахалинск)
Сахалинский Международный театральный центр имени А.П. Чехова, руководитель проекта — Кристина Дедухина-Садрук, режиссер — Марфа Горвиц
Хоровой перформанс «Битва» (Нижний Новгород)
Фонд «Культурная столица Поволжья», руководитель проекта — Светлана Ладилова, авторы и кураторы — Галина Мызникова, Сергей Проворов
Спектакль-инсталляция «ПРОТОФАУСТ» (Петербург)
Инженерный театр АХЕ, руководитель проекта, режиссер — Максим Исаев
XVI Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (Екатеринбург)
Екатеринбургский театр юного зрителя, руководитель проекта — Елена Умникова
Проект «Post-юбилейный сезон» (Петербург)
«театр post», руководитель проекта — Ксения Волкова, режиссер — Дмитрий Волкострелов
Спектакль «Homo Digitalis» (Казань)
Фонд поддержки современного искусства «Живой город», руководитель проекта — Инна Яркова, режиссеры — Ангелина Мигранова, Родион Сабиров
Спектакль «Fairy tale» (Москва-Орск)
Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», руководитель проекта, режиссер — Полина Стружкова
Постановка уличного спектакля «Знакомьтесь, Нягань!» (Нягань, ХМАО)
Няганский театр юного зрителя, руководитель проекта — Анастасия Постникова, режиссер — Дмитрий Мышкин
Документальный спектакль-вербатим «КУБ» (Губаха, Пермский край)
Молодежная студия-театр «Доминанта», руководитель проекта — Любовь Зайцева, режиссер — Дмитрий Огородников
Постановка театрально-циркового спектакля «Терпеть» (Петербург)
«Упсала-Цирк», руководитель проекта, режиссер — Лариса Афанасьева
Постановка спектакля «Совет актрисе» (Москва)
Драматический театр «Июльансамбль», руководитель проекта — Алексей Никитин, режиссер — Анастасия Патлай
Лаборатория ART&SCIENCE OPERA LAB (Москва)
Лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоОПЕРАция», руководитель проекта, режиссер — Екатерина Василева
Постановка спектакля «Холодная война» (Москва)
ИП Александра Мун, руководитель проекта — Александра Мун
Документальный спектакль «Батин архив» (Пермь)
Пермский иммерсивный театр, руководитель, режиссер — Иван Кустов
Лаборатория синтетических форм театра «Симбиоз» (Ачинск, Красноярский край)
Ачинский драматический театр, руководитель проекта — Артем Терехин, художественный руководитель — Ника Пархомовская
Урбанистический спектакль «Невидимый Краснодар» (Краснодар)
Ассоциация театральных деятелей «Один театр», руководитель проекта — Алексей Мосолов, режиссер — Юрий Квятковский
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:42Объявлены даты и тема второго фестиваля «48 часов Новосибирск»
16:45В НИУ ВШЭ сменится ректор
15:30Первый советский полнометражный цветной фильм покажут в «Иллюзионе»
14:48Подведены итоги конкурса «Новый театр»
13:57В Москву привезли личные вещи, рукописи и картины Луки Крымского
13:25Журнал «Сеанс» объявил конкурс рецензий на современные российские мультфильмы
12:13Мариинский театр готовит главную премьеру сезона
11:54Фонд Михаила Прохорова везет в Красноярск фестиваль «Театральный синдром»
10:39Объявлены номинанты премии Zverev Art PrizeВсе новости
Раздражающая противоречивость и спирали российской истории на альбоме Shortparis «Яблонный сад»1 июля 20211692
Дмитрий Матвиенко — победитель Международного конкурса дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене1 июля 2021851
Герайнт Рис рассказывает, как снял фильм о жизни и работе Виктории Ломаско30 июня 20211397
Наталия Бакши описывает мир большого швейцарского писателя и объясняет, почему его философские драмы и детективы нужны в теперешнем мире, сошедшем с колес30 июня 20212127
Гений музыкальной сказки — о своих знаменитых работах и малоизвестных, о помощи Таривердиева, советах Данелии и тайнах мастерства30 июня 20211736
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 20212047
«Иоланта» Марата Гацалова в Перми29 июня 20212232
Экономика ката, спецоперация Ярузельского и очередной приговор антропоцену29 июня 20211903
Русский миф в новом российском искусстве28 июня 20213470
Музыкант и медиахудожник Сергей Касич вспоминает свою встречу с изобретателем и композитором Питером Зиновьевым — человеком, изменившим электронную музыку28 июня 20212792
Из книги Глеба Морева «Осип Мандельштам: фрагменты литературной биографии»28 июня 20213890
Круглый стол о книжном сериале Евгении Некрасовой «Кожа»28 июня 20212731