Подведены итоги конкурса «Новый театр»

© Точка доступа | Летний фестиваль искусств / «ВКонтакте»

Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова объявил результаты открытого благотворительного конкурса «Новый театр» программы «Театральный мир», программный блок «Искусство и культура». Победителями конкурса стали 23 проекта из 18 городов России.

Заявки на конкурс принимались с 1 марта по 30 апреля 2021 года. К участию в конкурсе была допущена 251 заявка.

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, в этом году из-за продолжающегося кризиса в театральной сфере, вызванного пандемией COVID-19 и ростом цен, организаторы решили увеличить бюджет конкурса и поддержать больше проектов.

Победители конкурса «Новый театр» 2021 года:

Спектакль «Почему мужчина должен быть хорошо одет» (Глазов, Удмуртская Республика)

Глазовский драматический театр «Парафраз», руководитель проекта — Дамир Салимзянов, режиссер — Егор Матвеев

Перформанс «INFINITI» (Красноярск)

Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, руководитель проекта — Светлана Гузий, хореограф-постановщик — Анна Абалихина

Актуальный горизонтальный городской театр SMART (Воронеж)

Театральный центр «Никитинский», руководитель проекта — Борис Алексеев, режиссер — Дмитрий Гомзяков

Международный фестиваль актуального театра «Хаос» (Новосибирска)

Новосибирский драматический театр «Старый дом», руководитель проекта — Гореявчева Антонида Александровна, г. Новосибирск.

Театральная постановка «От Матвея» (Кемерово)

Театр драмы Кузбасса имени А.В.&nbssp;Луначарского, руководитель проекта — Евгения Козленко, режиссер — Олег Липовецкий

VII Международный Летний фестиваль искусств «Точка доступа» (Петербург)

Литературное агентство Петербурга, руководитель проекта — Филипп Вулах, режиссер — Роман Лыков

Спектакль-лаборатория «Зумеры» (Омск)

Омский государственный драматический театр «Пятый театр», руководитель проекта — Екатерина Кулакова, режиссеры — Дмитрий Соболев, Юрий Шехватов, Елизавета Минаева, Дмитрий Курочкин, Никита Щетинин, Карина Бесолти. Ринат Ташимов, Владимир Жуков

Драматический хорал «ГОРКА» (Южно-Сахалинск)

Сахалинский Международный театральный центр имени А.П. Чехова, руководитель проекта — Кристина Дедухина-Садрук, режиссер — Марфа Горвиц

Хоровой перформанс «Битва» (Нижний Новгород)

Фонд «Культурная столица Поволжья», руководитель проекта — Светлана Ладилова, авторы и кураторы — Галина Мызникова, Сергей Проворов

Спектакль-инсталляция «ПРОТОФАУСТ» (Петербург)

Инженерный театр АХЕ, руководитель проекта, режиссер — Максим Исаев

XVI Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (Екатеринбург)

Екатеринбургский театр юного зрителя, руководитель проекта — Елена Умникова

Проект «Post-юбилейный сезон» (Петербург)

«театр post», руководитель проекта — Ксения Волкова, режиссер — Дмитрий Волкострелов

Спектакль «Homo Digitalis» (Казань)

Фонд поддержки современного искусства «Живой город», руководитель проекта — Инна Яркова, режиссеры — Ангелина Мигранова, Родион Сабиров

Спектакль «Fairy tale» (Москва-Орск)

Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», руководитель проекта, режиссер — Полина Стружкова

Постановка уличного спектакля «Знакомьтесь, Нягань!» (Нягань, ХМАО)

Няганский театр юного зрителя, руководитель проекта — Анастасия Постникова, режиссер — Дмитрий Мышкин

Документальный спектакль-вербатим «КУБ» (Губаха, Пермский край)

Молодежная студия-театр «Доминанта», руководитель проекта — Любовь Зайцева, режиссер — Дмитрий Огородников

Постановка театрально-циркового спектакля «Терпеть» (Петербург)

«Упсала-Цирк», руководитель проекта, режиссер — Лариса Афанасьева

Постановка спектакля «Совет актрисе» (Москва)

Драматический театр «Июльансамбль», руководитель проекта — Алексей Никитин, режиссер — Анастасия Патлай

Лаборатория ART&SCIENCE OPERA LAB (Москва)

Лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоОПЕРАция», руководитель проекта, режиссер — Екатерина Василева

Постановка спектакля «Холодная война» (Москва)

ИП Александра Мун, руководитель проекта — Александра Мун

Документальный спектакль «Батин архив» (Пермь)

Пермский иммерсивный театр, руководитель, режиссер — Иван Кустов

Лаборатория синтетических форм театра «Симбиоз» (Ачинск, Красноярский край)

Ачинский драматический театр, руководитель проекта — Артем Терехин, художественный руководитель — Ника Пархомовская

Урбанистический спектакль «Невидимый Краснодар» (Краснодар)

Ассоциация театральных деятелей «Один театр», руководитель проекта — Алексей Мосолов, режиссер — Юрий Квятковский







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