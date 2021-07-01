В Москву привезли личные вещи, рукописи и картины Луки Крымского

Сегодня, 1 июля, в московском аукционном доме «12й стул» (Петровка, 30/7) открывается выставка из архива Святителя Луки Крымского – Валентина Войно-Ясенецкого (1877–1961).

Юный Войно-Ясенецкий, выбирая между художественным училищем и медицинским институтом, выбрал последнее, чтобы «приносить пользу людям». До поступления в Киевский университет на медицинский факультет учился в Киевской школе живописи и в Мюнхене. В 1921 году принял священный сан, а спустя два года — монашество и был возведен в епископский сан. Был трижды репрессирован и отправлен в ссылки, где продолжал работать врачом и трудиться над своей главной научной монографией.

В 1934 году Войно-Ясенецкий опубликовал свой главный труд — «Очерки гнойной хирургии», принесший ему мировое признание. В 1946 году он чин архиепископа и возглавил Симферопольскую и Крымскую кафедру. Активно и открыто боролся за сохранение церквей в Крыму. В 1995 году был канонизирован Русской Православной Церковью.

Помимо «Очерков гнойной хирургии», Свт. Лука является автором книг «Дух, душа и тело», «Я полюбил страдания», «Наука и религия». Также за 38 лет своего священнического и архиерейского служения произнес более 1200 проповедей, был постоянным автором церковных журналов.

На выставке будут представлены рукописи произведений, речей и проповедей Свт. Луки, рисунки, фотографии, книги из его библиотеки, а также личные предметы: чернильница, карандашница, два рушника, покрывало, церковный покров.

7 июля пройдут аукционные торги архива, в которых можно принять участие онлайн, по телефону или очно. Специально к аукциону выпущен каталог с описанием всех предметов коллекции.

Подробнее о выставке и торгах можно узнать на сайте аукционного дома «12й стул».







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