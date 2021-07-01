Мариинский театр готовит главную премьеру сезона

Максим Петров на репетиции © Михаил Вильчук / Мариинский театр

11 и 14 июля на новой сцене Мариинского театра состоится премьера мультижанрового спектакля «Байка. Мавра. Поцелуй феи», составленного из сочинений Стравинского 1920-х годов. Режиссер и хореограф – Максим Петров, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, музыкальный руководитель – Валерий Гергиев.

Как сообщает сайт театра, проект задуман как часть Года Стравинского, объявленного Валерием Гергиевым в Мариинском театре.

В новом спектакле объединены произведения трех жанров и двух периодов творчества композитора — «русского» и «неоклассического». «Байка» (в оригинале «Байка про лису, петуха, кота да барана», 1922) — «веселое представление с пением и музыкой», «Мавра» (1922) — опера, «Поцелуй феи» (1928) — балет.

Первой постановщицей всех трех сочинений в пору «Русских сезонов» Дягилева была Бронислава Нижинская. Сегодня режиссером и хореографом спектакля выступает лауреат «Золотой маски», выпускник Вагановской академии, постоянный хореограф Мариинского театра Максим Петров.

В качестве музыкального антракта он использует фортепианный цикл «Пять пальцев», написанный Стравинским в один год с «Маврой». Опера-шутка по «Домику в Коломне» Пушкина на парижской премьере провалилась: европейскому слушателю и сегодня трудно считать «русский код» этого сочинения.

Поставить «Мавру», давно не исполнявшуюся в Мариинском, Максиму Петрову предложил Валерий Гергиев. Решение закономерное: танец позволяет подчеркнуть музыкальный рельеф, сместив акцент с литературы — для Стравинского первостепенное значение имеет фонетика и ритмика текста, а не историческая стилизация. Встречным предложением хореографа стала «Байка». Чуть позже к программе добавился 45-минутный «Поцелуй феи», который в Мариинском до сих пор ставился только однажды, в пору петербургского дебюта хореографа Алексея Ратманского.







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