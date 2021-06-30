В московском небоскребе проходит выставка Андрея Филиппова и Паруйра Давтяна

До 23 августа в экспозиционных пространствах галереи ILONA-K artspace на 2-м и 40-м этажах башни «Меркурий» делового центра «Москва-Сити» открыта выставка «Споры» художников Андрея Филиппова и Паруйра Давтяна.

Выставочный проект в ILONA-K artspace (куратор — Борис Маннер) разворачивается в формате многосмыслового диспута, построенного как на возможности различного толкования отдельно взятого слова, так и на разнообразии мировосприятия, преображающегося в зависимости от вектора удаления от точки отсчета, выбранной самим художником.

В данном случае этой точкой становится значение слова «споры», которое может относиться к группе таких общих понятий, как «дискуссия» или «противоречие», а с другой стороны, обозначает конкретный биологический механизм, предназначенный для продолжения жизненного цикла растений и грибов. Отталкиваясь от двух противоположных по своей сути значений, Андрей Филиппов и Паруйр Давтян вступают в диалог, постепенно превращающийся в полемику о принципах утопии, политики и искусства, а заодно и в бесконечную игру с ассоциациями и смыслами, общепринятую в практике московских концептуалистов.

Оба художника определяют творческий процесс как исследование художественного и семантического поля, а также движение в сторону слияния этического и эстетического. В основе этого процесса лежит живой опыт, метаморфозы форм и знаков, с помощью которых зритель может перенестись в воображаемую параллельную вселенную.

В проекте Андрея Филиппова, который разместился на 2-м этаже башни «Меркурий», идея дуализма находит свое идеальное воплощение в облике двуглавого орла. Геральдический символ Российской империи смотрит в двух противоположных направлениях, олицетворяющих два противоборствующих политических подхода, которые сам Андрей Филиппов определяет как параноидально-консервативный и шизоидно-либеральный.

В основе первого заложено ортодоксальное христианство, представленное в труде раннесредневекового богослова Аврелия Августина «О граде Божьем» как единственно возможном пути создания идеального государства, построенного на духовном единении народа. Другая модель предполагает формирование упорядоченного, но тщательно контролируемого общества, описанного в трактате философа XVII века Томазо Кампанеллы «Город Солнца». Склоняясь к первому, консервативному методу, Андрей Филиппов создает свою серию, где мир, будь то останки древней цивилизации или вечная и неизменная природа, может существовать только под знаком и тотальным контролем высшей власти.

Его оппонент Паруйр Давтян, придерживающийся аналитической ветви московского концептуализма, в свою очередь, развивает «биологическое» направление, которое раскрывается в его серии гибридных объектов-коллажей, позволяющих экспериментировать не только с различными техниками, но и со смысловым содержанием.

Соавтором проекта, родившегося во время пандемии, выступила нейросеть «Алиса», которая теперь умеет различать не только голос, но и изображение. По мнению Давтяна, «Алиса» соединяет в себе принципы человекообразной грибницы, склонность к соединению несовместимого, присущую героине сказки Льюиса Кэролла, и способность порождать новые смыслы из многоголосья информативных потоков, сформулированную в пьесе Велимира Хлебникова «Госпожа Ленин».

Вместе с виртуальным ассистентом Паруйр Давтян разработал и визуализировал концепцию будущего человечества, вступившего в симбиотическую связь с царством грибов. Проект состоит из трех частей — гербария с иллюстрациями несуществующего романа, грибного перевернутого фонтана и живописи, а также четырехканального видео с постановкой пьесы «Госпожа Ленин». Исполнительница главной роли — актриса Алена Михайлова — была выбрана и рекомендована художнику «Алисой».

Выставка открыта с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный по предварительной записи: +7 985 760 1197







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