Объявлены победители конкурса Nova Art 8

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29 июня организаторы Всероссийского конкурса проектов молодых художников Nova Art 8 объявили победителей. Выставка финалистов «Новая кожа: миф технологического тела» пройдет в петербургском пространстве «Севкабель Порт» с 22 июля по 22 августа.
Конкурс проводят галерея Anna Nova и фонд поддержки культуры, искусства и образования «Александр», куратором конкурса и выставки выступила Снежана Кръстева, куратор Музея современного искусства «Гараж».
В финал конкурса вышли: Алиса Омельянцева, Люба Саутина, Катя Муравьева и Петр Бардин, Азиза Кадыри, Александра Павловская, Анастасия Богомолова, Анна Мартыненко, Ксения Обуховская, Катя Исаева, Ульяна Подкорытова, группа «Ффррббрр», Юлия Вергазова и Николай Ульянов.
В качестве призов финалисты получат гранты на реализацию полномасштабных проектов, персональные выставки в галереях: Anna Nova (Петербург), Myth (Петербург), Victoria (Самара), Futuro (Нижний Новгород), «Электромузей» (Москва), участие в арт-резиденциях фонда Смирнова и Сорокина в Москве, в резиденции HIAP в Хельсинки, а также исследовательскую поездку в Нижний Новгород, организованную галереей «9Б», и в город Апатиты, предоставленную Андреем Малаховым. Исследовательские поездки сопровождаются присуждением гранта на реализацию проекта. Среди призов также шесть образовательных программ.
Освещая предложенную тему «Новая кожа: миф технологического тела» с разных ракурсов, авторы обращаются к концепции зарождающейся сегодня новой экологической идентичности. Метафора кожи становится для них отправной точкой для мифотворчества и экспериментов с образностью. Специально для выставочного проекта художники создали уменьшенные версии победивших проектов, которые планируют реализовать в полном объеме в ближайшем будущем.
На время работы выставки подготовлена образовательная программа в партнерстве со школой Masters. В галерее Anna Nova пройдет воркшоп для художников. В школе Masters состоится встреча, на которой художники расскажут о своих проектах и исследованиях в формате, близком к TED (Masters Talks, 23 июля). На площадке «Севкабель Порт» запланированы кураторские экскурсии и лекции; также у посетителей будет возможность пройти по выставке вместе с арт-медиаторами, которые помогут разобраться в задумках авторов. Для детей по выходным будут проводиться мастер-классы. Еженедельно в онлайне художники будут обсуждать важные для отрасли вопросы с представителями партнеров, поддержавших проект.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, фонда Михаила Баженова
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