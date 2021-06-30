Фестиваль к Международному дню слепоглухих прошел в Новом Манеже

© Мария Лашманова

27 июня в Новом Манеже в Москве Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Центр творческих проектов «Инклюзион» провели мини-фест «Не один в темноте», приуроченный к Международному дню слепоглухих.

Рассказывать о слепоглухоте организаторы решили методами современного искусства. Гостям показали два перформанса, инсталляцию, фото- и тактильные выставки, основанные на личных историях слепоглухих героев.

В основу перформанса «Исходное событие» легли истории слепоглухих людей из разных российских городов о последнем, что они видели перед тем, как потерять зрение. Девочка, переставшая видеть в результате врачебной ошибки, вспоминает об очертаниях маминого красного свитера в больничном коридоре. Кто-то выронил отвертку, и уже не смог найти ее. «Для меня это были клавиатура, чашка остывшего кофе, яблоко и экран монитора, где был текст, который учила перед экзаменом, — вспоминает литератор и актриса Ирина Поволоцкая. — Потом перед глазами вдруг произошла вспышка, после которой наступила слепота»

Эти истории собраны в документальном цикле писателя Владимира Коркунова, а рассказывали их слепоглухие перформеры и студенты инклюзивной театральной школы. Зрителям предложили вместе с перформерами пережить эти последние воспоминания и завершить то, что не было завершено.

Предметы, о которых идет речь в рассказах, стали частью инсталляции «Us», в пространстве которой происходило общение. «Рассказать историю слепоглухого человека может только носитель этого опыта, а контакт с объектами помогает погрузиться в ситуацию, о которой идет речь. Мы просили зрителей прочитать истории и вместе с перформерами завершить действие, ставшее "исходным событием"», – говорит Дарья Ковальская, автор идеи перформанса и куратор театральной школы «Инклюзион.Тверская15».

Перформанс, созданный командой Cosmoopera Performing Arts, рассказал о взаимоотношениях человека и города. Актеры и хореографы московских проектов вместе со слепоглухими артистами рисовали картины, играли на необычных музыкальных инструментах, рассказывали истории о своем восприятии городского пространства.

Мини-фест «Не один в темноте» посетили более 60 человек, в создании программы приняли участие шесть слепоглухих актеров и десять перформеров с другой инвалидностью. Гости мини-феста смогли познакомиться с выставкой тактильных экспонатов «Трогательная история», посмотреть фотопроект фонда «Со-единение», принять участие в мастер-классе по дактильной азбуке и услышать саунд-композицию, созданную слепоглухими людьми совместно с композитором.

Международный день слепоглухих приурочен к дню рождению самой известной в мире слепоглухой Хелен Келлер, посвятившей свою жизнь помощи слепоглухим людям. По данным переписи фонда «Со-единение», в России живет около четырех с половиной тысяч слепоглухих людей — практически в каждом регионе страны. И это далеко не полная статистика.

«Часто спрашивают, что в первую очередь нужно слепоглухим людям, чем мы можем помочь. Прежде всего им нужно внимание – так было 7 лет назад, в момент создания фонда, так это и сейчас, и будет актуально еще долго. Внимание к их проблемам, запросам, мечтам и желаниям. Исходя из этого уже и будет выстраиваться остальная помощь. Как только человек захочет быть чуть более внимательным к своему близкому – можно будет понять, каким образом улучшить качество жизни не только слепоглухих людей, но и свое, через поддержку другого», – говорит исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова.







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