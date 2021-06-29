Вечер памяти Василия Бородина пройдет в Москве

Фестиваль набережных
«ВолгаФест» глазами Евгении Гершкович29 июня 2021457
2 июля в Центре Вознесенского в Москве состоится вечер памяти поэта Василия Бородина (1982-2021).
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
На вечере выступят друзья Василия Бородина, критики и филологи, знавшие его: поэт и редактор Лев Оборин, поэт Михаил Гронас, поэт Геннадий Каневский, поэт и художник Андрей Черкасов, поэт и исследователь Илья Кукулин, критик Ольга Балла, поэт и композитор Кирилл Широков, поэт Ростислав Амелин, поэт Георгий Мартиросян и другие. Они прочитают по одному стихотворению Василия Бородина, поделятся своими воспоминаниями о нем. Экспериментальный музыкант Саша Елина исполнит песни на стихи поэта. Модератором вечера выступит Сергей Сдобнов, поэт, куратор и критик.
Василий Бородин ушел из жизни 9 июня 2021 года в возрасте 38 лет. В этом году в поэтической серии «Центрифуга» Центра Вознесенского вышла книга «Клауд найн», которая стала последним прижизненным сборником поэта.
На вечере можно будет приобрести «Клауд найн» и другие книги «Центрифуги» — сборники Анны Глазовой, Ростислава Амелина, Галины Рымбу, Линор Горалик, Сергея Уханова и Инны Краснопер. Вырученные средства будут направлены в PSYПРОСВЕТ — ресурс для людей, живущих c психическими расстройствами и их близких. На PSYПРОСВЕТ размещена доступная и полезная информация о ментальных болезнях и их лечении. Также на сайте можно записаться на бесплатную консультацию со специалистом, узнать о горячих линиях, экстренной помощи, социальных организациях и действенных способах самопомощи.
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