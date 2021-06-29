«Берегись автомобиля» снова выйдет в прокат

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8 июля журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпустит в повторный прокат фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» в версии, прошедшей цифровую реставрацию.
Об этом сообщает сайт «Искусства кино».
Картина Эльдара Рязанова впервые вышла на экраны в 1966 году, была отмечена дипломами на международных кинофестивалях в Эдинбурге, Сиднее и Мельбурне и стала лидером проката в СССР, собрав в киноеатрах более 29 млн зрителей. По итогам года Иннокентий Смоктуновский, снявшийся в главной роли, был признан актером года читателями журнала «Советский экран», а 1969 году получил награду за лучшее исполнение мужской роли на кинофестивале в Картахене (Колумбия).
Трагикомедия «Берегись автомобиля» стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского. Как потом вспоминал режиссер, в основу сюжета легла «бродячая легенда» тех лет о человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, продавал их, а деньги переводил в детские дома. Однако оказалось, что история целиком вымышлена: «Просто народ выдумал легенду о современном благородном разбойнике — Робине Гуде, в которой выдал желаемое за действительное». Первоначально планировалось, что Деточкина сыграет Юрий Никулин. Но в итоге роль досталась Иннокентию Смоктуновскому, который создал один из самых популярных образов советского кино — в 2012 году в Самаре к 85-летию Эльдара Рязанова был открыт памятник Юрию Деточкину.
Специально к выходу картины в повторный прокат «Искусство кино» готовит к выпуску книгу историков кино Натальи Рябчиковой и Станислава Дединского «Берегись автомобиля. Расследование», в которой реконструируют подробную историю и предысторию создания фильма на основе материалов из архивов киностудии «Мосфильм», Госфильмофонда России и РГАЛИ, а также мемуаров советских кинематографистов и публикаций журнала «Искусство кино».
Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино»:
«"Берегись автомобиля" — шедевр Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского (невозможно назвать одного автора и не назвать второго). Грустная комедия, она же нуар — или пародия на нуар? — о советском Мышкине и Гамлете одновременно (недаром же обе эти роли играл Иннокентий Смоктуновский), но еще и Рыцаре Печального Образа, а также Робин Гуде. Вдобавок это кино о коррупции, о театре и силе искусства, о любви, об одиночестве... Об этической доминанте, которая сильнее и важнее политической. Говоря прямолинейнее, о добре, побеждающем зло, несмотря ни на что. Немеркнущий и прозрачный, но отнюдь не простой фильм, при этом полюбившийся миллионам. Что ж, таково свойство шедевра».
Перед началом кинотеатрального проката в Москве и Петербурге будут организованы специальные показы фильма.
5 июля спецпоказ пройдет в рамках проекта «КАРО.Арт» в московском киноцентре «Октябрь». Картину представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
В Петербурге специальный показ состоится 7 июля в кинотеатре «Аврора».
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