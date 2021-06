Умер Фредерик Ржевски

26 июня в Италии в возрасте 83 лет умер американский композитор и пианист Фредерик Ржевски.

Об этом сообщает The Washington Post.

Фредерик Ржевски родился в 1938 году в Уэстфилде (штат Массачусетс), с 5 лет занимался на фортепиано, учился в Академии Филлипса в Гарварде и в Принстонском университете, в числе его педагогов были Рэндалл Томпсон, Роджер Сешнс, Уолтер Пистон и Милтон Бэббитт.

В 1960 году отправился в Италию, где в течение года проходил обучение у пианиста и композитора-додекафониста Луиджи Даллапикколы, тогда же начал исполнять новую фортепианную музыку, часто с элементами импровизации. В 1966 году вместе с Элвином Карреном и Ричардом Тейтельбаумом основал группу Musica Elettronica Viva (MEV), в музыке которой свободная импровизация соединялась с электроникой.

В 1971 году вернулся из Италии в Нью-Йорк. В 1977 году стал профессором композиции в Льежской консерватории, преподавал в других вузах Европы и США.

Фредерик Ржевский сочинял для фортепиано, тромбона, флейты, альта, перкуссии и других инструментов, различных камерных составов, симфонического оркестра, хора и вокала соло. Многие сочинения композитора вдохновлены социальными и политическими явлениями современности. Одна из самых известных его композиций — «The People United Will Never Be Defeated» (1975), 36 вариаций для фортепиано на тему песни Серхио Ортеги «El pueblo unido jamás será vencido».

Также среди произведений Фредерика Ржевского оратория «Триумф смерти», посвященная теме Холокоста (на текст пьесы Петра Вайса, 1987–1988), вариации для фортепиано на тему мелодии песни Мориса Розенфельда «Mayn Yingele» (1988), «Cadenza con o senza Beethoven» (2003), «Падение империи» (2007), «Наносонаты» (2006–2010).







