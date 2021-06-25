Галерея «Здесь на Таганке» представит выставку памяти Владислава Мамышева-Монро

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26 июня в галерее «Здесь на Таганке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется большая выставка-исследование памяти художника Владислава Мамышева-Монро (1969–2013).
Выставка «Цветик-семицветик. Наш неповторимый Владик Мамышев (Монро) Королевич» объединит современных художников и участников художественной жизни Москвы и Петербурга, знавших героя выставки на протяжении десятилетий.
Как сообщают организаторы выставки, в экспозицию войдут уникальные фотоработы, репродукции, архивные фото и видеоматериалы, картины, личные вещи из частных собраний, многие из которых будут демонстрироваться впервые.
На выставке можно будет, в частности, увидеть работы из коллекции Творческого сообщества МИРА (Суздаль), костюмы Владислава Мамышева-Монро из «Поп-механики» Сергея Курехина, неизвестные постановочные и бытовые фотографии художника и авторские плакаты и коллажи Павла Пепперштейна, Эндрю Логана, Андрея Бартенева, Сергея Борисова, Михаила Розанова, Ольги Тобрелутс, Беллы Матвеевой, Виты Буйвит, Алексея Беляева-Гинтовта, Натальи Жерновской, Татьяны Торчилиной, Стаса Намина, Глеба Анфилова, Пахома, Андрея Помулева, Сергея Чернова, Эвелины Хромченко, Маши Цигаль, Валерия Кацубы, Георгия Литичевского, Марины Федоровской, Кирилла Вычкина, Романа Терехова, Светланы Куницыной, Лизы Березовской, Анжея Захарищева фон Брауш, Антона Каретникова, Олега Цодикова, Леонида Куропаткина.
Андрей Бартенев, куратор выставки, арт-директор галереи «Здесь на Таганке»:
«За свою жизнь в России я встречал только две отчаянные харизмы — это Владик Монро и Данила Поляков. Владик — создатель перекрестных смыслов, вечный носитель духа перестроечного ренессанса и «освежитель» умов эпохи свободы 1990-х. Это выдающийся художник-эксцентрик, направление, которого нам сейчас катастрофически не хватает. Я считаю, что по калибру экстравагантности он продолжает Ларионова и Гончарову, Бурлюка и Маяковского, Крученых и Любовь Попову, Родченко и Степанову. Он наш Сальвадор Дали и Чарли Чаплин в одном лице».
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