В Петербурге открывается выставка «Энди Уорхол и русское искусство»

Сегодня, 25 июня, в петербругском пространстве «Севкабель Порт» начинает работу выставка «Энди Уорхол и русское искусство», организованная фондом «Артсолус».

Как сообщает сайт «Севкабель Порта», выставка пересматривает творчество одной из самых ярких личностей XX столетия и анализирует влияние Энди Уорхола и поп-арта на российских художников нескольких поколений.

Впервые знаковые произведениия родоначальника поп-арта покажут вместе с работами российских современных художников: от легенд соц-арта Комара и Меламида и Владислава Мамышева-Монро до Павла Пепперштейна и группы Recycle. В фокусе выставки не только сам Уорхол и миф вокруг него, но и то, как этот миф повлиял на советское и российское искусство.

Экспозиция разделена на девять пространств, посвященных разным аспектам, так или иначе связанным с культурой консьюмеризма, отмечает ТАСС. Среди экспонатов пространства «Шопинг» знаменитые изображения банок супа «Кэмпбелл» и сделанные на заказ коробки с перенесенными на них с помощью шелкографии логотипами средства для мытья посуды «Брилло». Линию Уорхола продолжают работы российских художников, разоблачающие систему потребления и накопления.

В разделе, посвященном образу Мэрилин Монро, ее портреты работы Уорхола соседствуют с работами художника Владислава Мамышева-Монро. Рядом с «Золотой книгой» Уорхола можно увидеть объект «Хрупкие вещи» Маяны Насыбулловой, рядом с банкнотами с подписью Уорхола — проект «Новые деньги» Леонида Парфенова и Елены Китаевой, рядом с банкой супа «Кэмпбелл» — банку сгущенки, изображенную Дмитрием Шориным.

По словам куратора выставки Татьяны Звенигородской, в экспозицию вошли произведения отечественных художников с конца 1980-х годов до сегодняшнего дня. Всего на выставке представлены около 60 работ 50 российских художников и более 100 работ Уорхола. Произведения собраны, в основном, из частных коллекций.

Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в пространстве «Севкабель Порт» продлится до 19 сентября.







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