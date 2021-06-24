Начались съемки сериала о Фаине Раневской

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Международная компания Star Media приступила к съемкам 8-серийной драмы «Фаина», рассказывающей о жизни актрисы Фаины Раневской (1896-1984). Проект, приуроченный к ее 125-летию, реализуется по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Star Media.
«Несмотря на запрет родителей, 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более, что в ее жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют… Каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру, и абсолютной вере в собственное предназначение. Это история о вере в себя, преодолении страхов, и неотступном следовании за мечтой. История полная падений и взлетов, большой любви, больших потерь. Такой Фаину Раневскую не знает еще никто…», — говорится в аннотации к сериалу «Фаина».
Режиссер картины — Дмитрий Петрунь («Тест на беременность», «Спальный район», «Воскресенский», «Молчание», «Операция «Валькирия»).
«"Фаина" — это история о человеческом выборе, — цитирует пресс-служба комментарий режиссера. — Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? Наш сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе и по отношению к своим близким. <...> Его действие начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью».
Над сериалом работают автор сценария Лариса Жолобова, оператор-постановщик Кирилл Бегишев, художник-постановщик Назик Каспарова, продюсеры Влад Ряшин и Андрей Тартаков.
После долгих месяцев проб из сотен претенденток на роль Фаины Раневской была утверждена утверждена Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья Империи», «Таинственная страсть»).
«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, — говорит актриса, — я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле — глупо и пытаться на это претендовать. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаем историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей».
В главных ролях также снимутся Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Семен Стругачев, Виталий Егоров, Лика Нифонтова, Максима Литовченко, Ольга Цинк.
Работа над сериалом «Фаина» продлится до конца сентября в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера состоится на Первом канале.
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