В «ДК Рассвет» пройдет спецпоказ фильма «Расторгуев»

25 июня в новом московском культурном пространстве «ДК Рассвет» кинокомпания «Твинди» и Центр документального кино представят специальный показ документальной картины «Расторгуев» – фильма открытия фестиваля «Артдокфест-2021».

Начало в 19:00, билеты продаются на сайте «ДК Рассвет».

После показа журналист и культуролог Юрий Сапрыкин и шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко обсудят феномен кинематографа Расторгуева.

Фильм «Расторгуев» — портрет одного из самых ярких и свободных кинематографистов нашего времени, режиссера-документалиста Александра Расторгуева. Он оставил уникальный след в русском кино, но успел сделать гораздо меньше, чем мог бы. Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера.

В картину вошли его интервью, прямая речь и фрагменты фильмов, складывающиеся в единое высказывание о смысле искусства, родине и боли. А также уникальные кадры фильмов «Родина» (1998) и театрально-кинематографического проекта, который Расторгуев делал с Петром Верзиловым по тексту «Медиазоны» «Обвиняемый без головы» (проект не был закончен).

Останина подчеркивает, что задача фильма была в том, чтобы «дать Саше самому себя проговорить», поэтому в картине использованы только те кадры, где Расторгуев говорит и действует или те кадры, которые он снял сам. «У него, наконец, появилась возможность свои взгляды изложить, не сидя на кухне, а обращаясь к большой аудитории», — говорит режиссер фильма.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.