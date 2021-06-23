В «ДК Рассвет» пройдет спецпоказ фильма «Расторгуев»

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25 июня в новом московском культурном пространстве «ДК Рассвет» кинокомпания «Твинди» и Центр документального кино представят специальный показ документальной картины «Расторгуев» – фильма открытия фестиваля «Артдокфест-2021».
Начало в 19:00, билеты продаются на сайте «ДК Рассвет».
После показа журналист и культуролог Юрий Сапрыкин и шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко обсудят феномен кинематографа Расторгуева.
Фильм «Расторгуев» — портрет одного из самых ярких и свободных кинематографистов нашего времени, режиссера-документалиста Александра Расторгуева. Он оставил уникальный след в русском кино, но успел сделать гораздо меньше, чем мог бы. Автор фильма Евгения Останина — вдова режиссера.
В картину вошли его интервью, прямая речь и фрагменты фильмов, складывающиеся в единое высказывание о смысле искусства, родине и боли. А также уникальные кадры фильмов «Родина» (1998) и театрально-кинематографического проекта, который Расторгуев делал с Петром Верзиловым по тексту «Медиазоны» «Обвиняемый без головы» (проект не был закончен).
Останина подчеркивает, что задача фильма была в том, чтобы «дать Саше самому себя проговорить», поэтому в картине использованы только те кадры, где Расторгуев говорит и действует или те кадры, которые он снял сам. «У него, наконец, появилась возможность свои взгляды изложить, не сидя на кухне, а обращаясь к большой аудитории», — говорит режиссер фильма.
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