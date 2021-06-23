Художники из коллектива «Холодец» выставят свои работы в петербургском подвале

26 июня в подвале на Гороховой улице в центре Петербурга пройдет выставка «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать» петербургских художников из творческого коллектива «Холодец».

Начало в 19:00, вход свободный, подробная информация — здесь.

В подвале по адресу Гороховая, 32 будет представлены инсталляции (Екатерина Веселовская, Кристина Валенкова, Алиса Горелова), графика (Евгения Багина) и скульптура (Антон Шульгин).

«"Холодец" — самоироничный андеграундный проект, который предполагает смешение работ в плотную массу смыслов, говоря актуальным языком — "полный фарш"», — сообщают организаторы выставки.

«Классический питерский подвал, в котором раньше проходили БДСМ-квесты, задаст атмосферу выставки, а работы потребуют полного погружения в нее. Художники предложат обратиться к темам, от которых мурашки по коже. Попадая в классическую питерскую подворотню, в хрестоматийную хтонь и мрак, в стынь и вязкую пустоту питерского андеграунда, будь готов встретить самые неожиданные образы».







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