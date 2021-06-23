Яндекс.Музыка собрала плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей»

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Сегодня, 23 июня, на сервисе Яндекс.Музыка появился плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей». В нем собраны композиции молодых российских артистов, которые этим летом должны были выступить на фестивалях, отмененных из-за пандемии.
Как сообщает пресс-служба Яндекс.Музыки, на обложке плейлиста певица и продюсер Вика Пестрова, которая продала всё, что до этого занимало ее балкон, а на вырученные деньги сняла клип.
Плейлист можно слушать здесь.
Его сопровождает сообщение команды Яндекс.Музыки:
«Мы очень сопереживаем всем отмененным и перенесенным музыкальным фестивалям. Организаторам и большим артистам, которые вложили много сил и времени в подготовку. Гостям, которые готовились подпевать из толпы перед сценой. Но есть еще одни ребята, которым отмена фестивалей сделала по-настоящему больно, — это молодые музыканты.
Мы собрали более 200 треков молодых российских исполнителей, которые вошли в лайн-апы не случившихся музыкальных фестивалей, но должны быть услышаны этим летом».
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