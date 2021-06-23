Выставка Ильи Федотова-Федорова пройдет в Петербурге

© Предоставлено пресс-службой галереи Anna Nova

2 июля в петербургской галерее современного искусства Anna Nova откроется персональная выставка художника Ильи Федотова-Федорова «Мотылек и летучая мышь летят на свет».

Как сообщает сайт галереи, в своем новом проекте Илья Федотов-Федоров исследует тему «другого» и границу между «своим» и «чужим». Его интересует механизм появления статуса «другого» в человеческом сообществе как на социальном, так и на физическом уровне.

Художник пытается установить взаимосвязь уровня толерантности между животным миром и человеческим сообществом, исследуя образ бабочки как символа «гендерного перехода» и обращаясь к опыту, проведенному над стаями летучих мышей.

Экспозиция займет два этажа галереи. На первом будет представлена тотальная инсталляция, посвященная коммуникации между людьми и мотыльками. Центральная работа проекта — видеоинсталляция, которая расположится на втором этаже.

На время работы выставки пространство галереи станет площадкой для перформансов vogue-танцоров, а настоящие насекомые станут частью экспозиции.

Выставка Ильи Федотова-Федорова «Мотылек и летучая мышь летят на свет» в галерее Anna Nova продлится до 14 августа.

Илья Федотов-Федоров (р. 1988) изучал генетику (биоинженерию) и филологию в Москве. Основной мотив его художественной практики связан с обращением к естественно-научному знанию. В 2018 году художник получил спецприз премии «Инновация» в категории «Новая генерация». Живет и работает в Париже.

Работы Ильи Федотова-Федорова находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московского музея современного искусства и в частных собраниях. Работы были экспонированы в музеях и галереях России, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, США.







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