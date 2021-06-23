Фестиваль Signal открыл набор в музыкальную резиденцию

На время резиденции Signal предоставляет проживание и базу для коллабораций в свободном режиме © Signal

Сегодня, 22 июня, начался прием заявок на участие в музыкальной резиденции фестиваля Signal, которая пройдет с 11 по 19 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

Как сообщают организаторы, участниками резиденции могут стать музыканты и саунд-продюсеры. Заявки принимаются до 12 июня на странице signal.live/residency.

Signal Music Residency проводится с 2019 года как образовательный полилог и платформа для коллаборации между профессиональными артистами, начинающими и независимыми музыкантами. Кураторы резиденции — электронные музыканты Андрей Антонец (OID) и Антон Минц.

Новым этапом развития Signal Music Residency в этом году станет коллаборация между саунд-артистами и видеохудожниками. К резиденции присоединяется дуэт Stain — медиахудожники Александр Гаврилов и Сергей Титов с 12-летним опытом создания аудиовизуальных проектов, пространственных и световых инсталляций.

Итогом работы Signal Music Residency 2021 станет аудиовизуальная инсталляция с генеративной графикой, напрямую связанной с аудиосигналом.

Отобранные участники резиденции соберутся в Никола-Ленивце за неделю до старта фестиваля Signal, который в этом году пройдет с 19 по 22 августа. Они проведут совместные field recordings сессии и будут работать над созданием природной палитры звуковой инсталляции Soundscape — единого многослойного полотна, органично вплетенного в естественный ландшафт. Результаты проведенной работы участники Signal Music Residency представят в первый день фестиваля, открыв сцену Möbius совместным перформансом.

На время резиденции Signal предоставляет проживание и базу для коллабораций в свободном режиме. Участники резиденции приезжают со своим сетапом.

В 2021 году Signal Music Residency проводится в сотрудничестве с командой Jager Vibes. Бренд поддерживает артистов и инициативы, связанные с ночной жизнью, музыкой и культурой, в рамках глобальной программы #SAVETHENIGHT.







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