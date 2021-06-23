Алексей Федорченко расскажет в «Пионере» о своем новом фильме

Кадр из фильма «Последняя “Милая Болгария”» © Кинокомпания «САГа»

24 июня в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма Алексея Федорченко «Последняя “Милая Болгария”». После показа состоится встреча с режиссером.

Начало в 19:00, билеты (600 рублей) — здесь.

Фильм «Последняя “Милая Болгария”», снятый по мотивам повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», получил в 2021 году приз «Серебряный Георгий» 43-го Московского международного кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу.

По окончании показа режиссер Алексей Федорченко расскажет зрителям о том, как он работал с произведениями советского классика, почему в картине появляется Сергей Эйзенштейн и как религиозные и психоаналитические мотивы помогают (или не помогают) режиссеру рассказать о душе творческого человека.

Обсуждение будет транслироваться в сообществе «Пионера» в соцсети «ВКонтакте».

«Последняя “Милая Болгария”» (Россия, 2021)

Режиссер: Алексей Федорченко

Авторы сценария: Лидия Канашова, Алексей Федорченко

Оператор: Артем Анисимов

Композитор: Андрей Карасев

Продюсеры: Андрей Савельев, Алексей Федорченко, Дмитрий Воробьев, Артем Васильев

В ролях: Илья Белов, Константин Итунин, Джавахир Закиров, Алена Артемова, Александр Блинов



Синопсис: «Милая Болгария» — так называется сорт яблок, которые выводит молодой селекционер Леонид Ец, находясь в Алма-Ате в 1943 году. Он пытается разгадать загадку гибели писателя, когда-то жившего здесь, он перебирает и препарирует личные трагедии прошлого: самоубийство молодого сверстника, несчастливая любовь, ужасы войны, а также тайну смерти собственного отца.





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