Награждены победители ММКФ

© Московский международный кинофестиваль

29 апреля в театре «Россия» состоялась церемония вручения призов 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Обладателем главного приза, «Золотого Святого Георгия», стал фильм «Засранка» (#dogpoopgirl) румынского режиссера Андрея Хуцуляка.

Об этом сообщает ТАСС. Фильм основан на реальной истории: в 2005 году хозяйка собаки, которая сходила в туалет в сеульском метро, отказалась за ней убирать. Происшествие было записано на камеру, после чего началась травля женщины в соцсетях.

В номинации «Лучшая актриса» награждена снявшаяся в «Засранке» Андрея Грэмоштяну, приз лучшему актеру присужден Сохейлу Гханнадану за роль в фильме «Сын» иранского режиссера Нушин Мераджи.

Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера (Германия), приз за лучшую режиссуру — Алексей Федорченко, автор фильма «Последняя "Болгария"» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».

Лучшим документальным фильмом признана «Сабайя» Хогира Хирори (Швейцария), лушим короткометражным фильмом — «Коллеги» Янниса Александера Кифера (Германия).

Полный список лауреатов 43-го Московского международного кинофестиваля приводится на его сайте.

ММКФ-2021 проходил с 22 по 29 апреля, в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля участвовали более 200 фильмов. В основном конкурсе соревновались 13 картин, созданных кинематографистами из Венесуэлы, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кубы, Норвегии, России, Румынии, Швеции и Японии. Обладателей главных призов ММКФ определило международное жюри под председательством филиппинского режиссера Брийянте Мендосы.







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