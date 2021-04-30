Награждены победители ММКФ

Как стать самозванкой
Краткое руководство Анастасии Кайнеанунг30 апреля 2021313
29 апреля в театре «Россия» состоялась церемония вручения призов 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Обладателем главного приза, «Золотого Святого Георгия», стал фильм «Засранка» (#dogpoopgirl) румынского режиссера Андрея Хуцуляка.
Об этом сообщает ТАСС. Фильм основан на реальной истории: в 2005 году хозяйка собаки, которая сходила в туалет в сеульском метро, отказалась за ней убирать. Происшествие было записано на камеру, после чего началась травля женщины в соцсетях.
В номинации «Лучшая актриса» награждена снявшаяся в «Засранке» Андрея Грэмоштяну, приз лучшему актеру присужден Сохейлу Гханнадану за роль в фильме «Сын» иранского режиссера Нушин Мераджи.
Специальный приз жюри получил фильм «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера (Германия), приз за лучшую режиссуру — Алексей Федорченко, автор фильма «Последняя "Болгария"» по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца».
Лучшим документальным фильмом признана «Сабайя» Хогира Хирори (Швейцария), лушим короткометражным фильмом — «Коллеги» Янниса Александера Кифера (Германия).
Полный список лауреатов 43-го Московского международного кинофестиваля приводится на его сайте.
ММКФ-2021 проходил с 22 по 29 апреля, в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля участвовали более 200 фильмов. В основном конкурсе соревновались 13 картин, созданных кинематографистами из Венесуэлы, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кубы, Норвегии, России, Румынии, Швеции и Японии. Обладателей главных призов ММКФ определило международное жюри под председательством филиппинского режиссера Брийянте Мендосы.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:25Фестиваль немецкой культуры и немецкого языка пройдет во Владивостоке
12:37Metronomy, Daði Freyr и Иван Дорн выступят на юбилейном фестивале Stereoleto
11:28Награждены победители ММКФ
Вчера
18:34В Москве состоится спецпоказ «Нового порядка» Мишеля Франко
17:59Якутское кино покажут в Москве
17:28Неделя устойчивого развития пройдет в рамках Года Германии в России
14:58Объявлены кураторские программы Beat Film Festival
14:13БДТ представит премьеру спектакля Романа Михайлова
13:26Фестиваль «Типомания» пройдет в МосквеВсе новости
Краткое руководство Анастасии Кайнеанунг30 апреля 2021313
В ожидании тепла: новый летний сингл от авторов вирусного хита «August»30 апреля 2021168
Артем Хлебников об исторических аналогиях между настоящим и прошлым и их настоящих целях29 апреля 20211050
Синтезатор АНС, инженеры-композиторы, майор с лицом Гагарина, замаскированные сотрудники КГБ и Луиджи Ноно: история одной несостоявшейся музыкальной революции29 апреля 20211196
Людмила Новикова о воспоминаниях Льюиса Г. Сигельбаума29 апреля 2021890
Директор Транссибирского фестиваля Олег Белый — о том, чем отличается 2021 год от 2020-го, а 2020-й от 2019-го28 апреля 20211368
Взгляд иностранца на закрытый город. Оуэн Хэзерли о Нижнем Новгороде28 апреля 20211607
«Тоска» в Большом театре27 апреля 20212245
Анна Ямпольская о Целане в зеркале философии Левинаса26 апреля 20213602
Алена Лиманова о философии, живописи и цифровом мире23 апреля 20213726
Не только «Перемен!». Как звучат новые российские песни протеста — от Антохи MC и Басты до Хаски и Pussy Riot23 апреля 20216855
Валентин Дьяконов. Предисловие к книге Александры Новоженовой23 апреля 20213999