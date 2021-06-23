Объявлен лонг-лист премии «Просветитель»

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Сегодня, 22 июня, отборочный комитета премии «Просветитель» объявил «длинный список» 14-го сезона. В него вошли 25 книг из 210, присланных на конкурс в этом году.
Об этом сообщает сайт премии «Просветитель».
«Так получилось, что в этом лонг-листе значительное количество ученых, которых можно назвать ведущими, крупнейшими, одними из самых известных специалистов — каждый в своем сюжете», — прокомментировал выбор глава отборочного комитета, критик и шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.
Лонг-лист премии «Просветитель»:
Александра Архипова, Анна Кирзюк — «Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)
- Эмиль Ахмедов, Александр Громов — «Картины фундаментальной физики» (М.: МЦНМО, 2021)
- Андрей Банников — «Быть легионером» (СПб.: «Евразия», 2019)
- Дмитрий Бовыкин, Александр Чудинов — «Французская революция» (М.: Альпина нон-фикшн: ПостНаука, 2020)
- Александр Ветушинский — «Игродром: что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре» (М.: Эксмо, 2021)
- Максим Винарский — «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)
- Сергей Зотов — «Иконографический беспредел» (М.: Эксмо, 2021)
- Сергей Карп, Надежда Плавинская — «Париж и его обитатели в XVIII столетии: столица Просвещения» (М.: Слово/Slovo, 2019)
- Владимир Ковальзон — «Маятник сна» (Минск: Дискурс, 2021)
- Михаил Кром — «Патриотизм, или Дым отечества» (СПб.: Издательство ЕУСПб, 2020)
- Сергей Крускоп — «Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны образа жизни» (М.: Фитон XXI, 2021)
- Алексей Левин — «Белые карлики. Будущее Вселенной» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)
- Андрей Мовчан, Алексей Митров — «Проклятые экономики» (М: АСТ, 2020)
- Глеб Морев — «Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии (Мандельштам, Пастернак, Бродский)» (М.: Новое издательство, 2020)
- Сергей Мохов — «История смерти. Как мы боремся и принимаем» (М.: Индивидуум, 2020)
- Кирилл Мошков — «Индустрия джаза в Америке. XXI век» (СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2013)
- Дмитрий Окрест, Егор Сенников — «Они отвалились: как и почему закончился социализм в Восточной Европе» (М.: Эксмо, 2021)
- Сергей Парин — «Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только» (Минск: Дискурс, 2021)
- Дмитрий Соколов — «Небесные магниты. Природа и принципы космического магнетизма» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)
- Настя Травкина — «Homo Mutabilis: Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь» (М.: Альпина Паблишер, 2020)
- Амиран Урушадзе — «Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)
- Михаил Шевченко — «Луна. Наблюдая за самым знакомым и невероятным небесным объектом» (М.: АСТ, 2020)
- Андрей Шпанский — «О мамонтах и их спутниках: палеоэкология мамонтовой фауны» (М.: Фитон XXI, 2021)
- Николай Эппле — «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)
- Ирина Якутенко — «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021)
Короткий список премии «Просветитель» будет объявлен в сентябре. Также, как и лауреатов, его выберет жюри, в состав которого в 2021 году вошли:
Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.
Церемония награждения лауреатов книжных премий состоится 18 ноября в Москве. Тогда же будут объявлены лауреаты премии «Просветитель.Перевод», длинный список которой будет объявлен уже через неделю — 29 июня.
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