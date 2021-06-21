Неизвестное сочинение Леонида Десятникова представят в Москве

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26 июня в Музее С.С. Прокофьева в Москве состоится презентация нового выпуска журнала «Музыкальная академия». Ключевая тема выпуска – неизвестное сочинение композитора Леонида Десятникова.
Об этом сообщает Союз композиторов России, при поддержке которого проводится презентация.
Песня «Из XIX века» на стихи Леонида Аронзона для голоса и струнного квартета была написана Десятниковым в 1979 году, во время службы в армии. Она никогда не публиковалась и не записывалась на аудионосители. В 2020 году композитор откликнулся на предложение «Музыкальной академии» и согласился дать сочинению полувековой давности второе рождение.
При участии фирмы «Мелодия» песня «Из XIX века» была записана на CD в исполнении солиста Большого театра, тенора Богдана Волкова и «Нового русского квартета». Этот диск — один из самых коротких в истории академической звукозаписи — будет доступен только читателям журнала «Музыкальная академия».
Кроме того, в приложении к журналу впервые публикуются партитура и нотные партии сочинения, а в самом журнале читатели найдут интервью Ярослава Тимофеева с Леонидом Десятниковым и эссе композитора Настасьи Хрущевой, посвященные песне «Из XIX века».
На презентации генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян и главный редактор «Музыкальной академии» Ярослав Тимофеев представят проект по изданию неизвестной музыки российских композиторов, Леонид Десятников расскажет о своем произведении и ответит на вопросы слушателей, а Богдан Волков и «Новый русский квартет» исполнят песню «Из XIX века».
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