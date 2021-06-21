Beat Film Festival продлил онлайн-показы до 1 июля

Церемония закрытия фестиваля и награждения победителей национального конкурса прошла в ДК Рассвет © Предоставлено пресс-службой Beat Film Festival

20 июня в Москве завершился фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Самые популярные фестивальной программы будут доступны в онлайн-формате до 1 июля.

«Из-за большого интереса зрителей Beat Film Festival продлевает онлайн-показы, — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля».

До 1 июля хиты программы, среди которых фильмы «Аалто», «Моби», «Лоран Гарнье: Электрошок», «Ок, зумер», «В поиске», а также картины национального конкурса будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

Со 2 по 20 июня на киноплощадках Москвы Beat Film Festival представил 170 сеансов и более 65 образовательных событий, которые увидели 40 тысяч зрителей офлайн и онлайн.

На церемонии закрытия фестиваля в ДК Рассвет были объявлены победители национального конкурса. В этом году в нем участвовали 11 фильмов, отобранных из более чем 250 заявок.

Гран-при национального конкурса Beat Film Festival 2021 получил фильм «Трещины» Паши Никифорова, рассказывающий о петербургской стрит-арт сцене. Специального упоминания жюри удостоилась лента «КРОС» Глеба Середы — история о двух приятелях-скейтерах и их неожиданном путешествии за пределы города. Специальный приз партнера фестиваля, фонда V–A–C (в размере 150 тысяч рублей получила работа выпускника ВГИКа, гватемальца Пабло Рохасом Кастильо «Чиллнобыль» — фильм о юноше, устраивающем рейв у Чернобыльской АЭС.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.