Beat Film Festival продлил онлайн-показы до 1 июля

«аминь». «Морячка»
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20 июня в Москве завершился фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Самые популярные фестивальной программы будут доступны в онлайн-формате до 1 июля.
«Из-за большого интереса зрителей Beat Film Festival продлевает онлайн-показы, — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля».
До 1 июля хиты программы, среди которых фильмы «Аалто», «Моби», «Лоран Гарнье: Электрошок», «Ок, зумер», «В поиске», а также картины национального конкурса будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».
Со 2 по 20 июня на киноплощадках Москвы Beat Film Festival представил 170 сеансов и более 65 образовательных событий, которые увидели 40 тысяч зрителей офлайн и онлайн.
На церемонии закрытия фестиваля в ДК Рассвет были объявлены победители национального конкурса. В этом году в нем участвовали 11 фильмов, отобранных из более чем 250 заявок.
Гран-при национального конкурса Beat Film Festival 2021 получил фильм «Трещины» Паши Никифорова, рассказывающий о петербургской стрит-арт сцене. Специального упоминания жюри удостоилась лента «КРОС» Глеба Середы — история о двух приятелях-скейтерах и их неожиданном путешествии за пределы города. Специальный приз партнера фестиваля, фонда V–A–C (в размере 150 тысяч рублей получила работа выпускника ВГИКа, гватемальца Пабло Рохасом Кастильо «Чиллнобыль» — фильм о юноше, устраивающем рейв у Чернобыльской АЭС.
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