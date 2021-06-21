Умер Александр Еременко

© Юрий Кувалдин

20 июня в Москве в возрасте 70 лет умер поэт Александр Еременко.

Об этом сообщил поэт Юлий Гуголев.

Александр Викторович Еременко родился в 1950 году в деревне Гоношиха Алтайского края, окончил среднюю школу в городе Заринске, служил на флоте, работал на стройках Дальнего Востока, был моряком и кочегаром, литературным сотрудником в районной газете.

В 1974 году поступил на заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького, но не окончил его. В 1977 году переехал в Москву.

С конца 1970-х активно участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы. В середине 1980-х вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метаметафористов». Входил в московский клуб «Поэзия».

Автор поэтических книг «Добавление к сопромату» (1990), «Стихи» (1991), «На небеса взобравшийся старатель» (1993), «Горизонтальная страна» (1994), «Инварианты» (1997), «Opus magnum» (2001), участник сборника «Поэты-метареалисты: Александр Еременко, Иван Жданов, Алексей Парщиков: Избранное» (2002).

Стихи Александра Еременко публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «Урал», «Дети Ра», на порталах стихи.ру, modernpoetry .ru и других ресурсах. В 1987 году в журнале «Юность» вышло автобиографическое эссе «Двенадцать лет в литературе», в 2013 году — собрание сочинений «Матрос котенка не обидит». В последние годы редко публиковал новые тексты.

Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2002).







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