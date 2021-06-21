Открывается летний праздник Года Германии в России

Сегодня, 21 июня, начинается летний праздник Года Германии в России 2020/2021 врамках фестиваля «Германия-экспресс». До 27 июня в соцсетях и в 3D-среде можно будет посмотреть актуальные фильмы и спектакли из Германии, послушать концерты классической и современной музыки, принять участие в воркшопах и дискуссиях популярных немецких деятелей культуры.

Большинство событий праздника пройдет на онлайн-платформе фестиваля «Германия-экспресс», некоторые мероприятия будут организованы в офлайн-формате на культурно-образовательных площадках Москвы.

Присоединиться к онлайн-мероприятиям можно, отсканировав QR-код, ведущий в специально разработанное AR-приложение, или здесь. Расписание офлайн-части будет доступно на сайте Года Германии в России.

Летний праздник откроет программа фильмов об экологии, подготовленная Федеральной ассоциацией немецкого короткометражного кино AG Kurzfilm. Фильмы можно будет смотреть в киновагоне виртуального поезда или на сайте «Германия-экспресса» до 25 июня.

21 июня в 19:30 состоится дискуссия на тему экологического кино и его значении для устойчивого развития. Любители современной поэзии смогут узнать о немецком поэтическом слэме на показе 23 июня в 19:30 и встретиться с представителями этого направления Басом Бетхером, Александром Дельфиновым и Никитой Горбуновым.

23 июня в 15:00 состоится показ спектакля «Принцесса и Пьер» по пьесе Милены Байш театра Терезы Дуровой. В 17:00 рэпер Rayboom проведет онлайн мастер-класс по хип-хопу. 24 июня в 17:00 графический дизайнер Юлия Клаустермейер проведет воркшоп по скетчноутингу «Германия и Россия: нарисованное знакомство». Также среди онлайн-событий летнего праздника Года Германии в России 2020/2021 музыкальные концерты и танцевальные постановки.

Офлайн-мероприятия праздника состоятся 26 и 27 июня. На 26 июня в МИСиС запланирован научный слэм Science Slam TWIN CITIES Berlin-Moscow. На нем ученые из Германии и России доступным широкой публике языком расскажут о своих исследованиях, а музыканты московского оркестра OpensoundOrchestra исполнят произведения Баха, Шостаковича и Шенберга на уникальных музыкальных инструментах из карбона.

27 июня рэпер Rayboom и танцевальная компания FarForYo проведут в ДК «Трехгорка» мастер-классы по направлениям Hip-Hop, Papping и House. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Танцоры также покажут перформанс на тему коммуникации и индивидуальности.

Некоторые из офлайн-событий будут сопровождаться онлайн-трансляциями.







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