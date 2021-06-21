Умер Анатолий Лысенко

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20 июня в Москве в возрасте 84 лет умер тележурналист, режиссер, продюсер, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.
Анатолий Григорьевич Лысенко родился в 1937 году в Виннице, окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта (1960), в 1960-х учился в аспирантуре Всесоюзного заочного института железнодорожного транспорта в Москве, работал на Люблинском литейно-механическом заводе, преподавал экономику промышленности и политэкономию в московских техникумах и Всесоюзном заочном политехническом институте.
С 1959 года был внештатным автором и ведущим молодежных программ на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, таких как «Проспект молодости», «Мир и молодежь», «Диалог», «Аукцион». С 1968 года работал на Центральном телевидении на постоянной основе, был редактором, спецкором, редактором-консультантом, в 1990–1991 годы — заместителем главного редактора главной редакции программ для молодежи.
Участвовал в организации ряда телепередач, в том числе КВН, «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» и «Что? Где? Когда?». В 1987 году создал вечернюю пятничную информационно-развлекательную программу «Взгляд».
В 1990 году Анатолий Лысенко был назначен генеральным директором учрежденной в том же году Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), занимал эту должность до 1996 года. C декабря 1993 года одновременно был первым заместителем председателя ВГТРК. Возглавлял дирекцию «РТР-фильм». В 2001–2012 годах был советником председателя, затем генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.
В 1996–2000 годах занимал должность председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации Москвы. В 1997 году участвовал в создании телекомпании «ТВ Центр», в 1997–1999 годы был членом совета директоров компании.
В 2003–2004 годах вел на Первом канале передачу «Программа передач на вчера», посвященную истории советского телевидения. С 2002 года был президентом Международной академии телевидения и радио, с 2009 года — профессором департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
В 2012 году Анатолий Лысенко был назначен генеральным директором Общественного телевидения России.
Автор книг «ТВ: живьем и в записи» (2011), «Живьем и в записи» (2012), автор сценариев к более 50 полнометражных документальных фильмов («Стратегия победы», «Наша биография», «20 минут из жизни Юрия Петрова», «Афганские репортажи» и другие).
Лауреат многих государственных и профессиональных наград, заслуженный деятель искусств РФ (1999), заслуженный журналист РФ (2018).
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