«ГЭС-2» ищет авторов нецифровых игр

© V-A-C

Организаторы фестиваля игры и игр «Какие правила?», который пройдет в ноябре в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве, объявили открытый конкурс концепций новых нецифровых игр.

Об этом сообщает сайт V-A-C

«Мы ищем авторов игр, готовых разобраться в том, как мы можем играть вместе по своим правилам, и представить, какими могут быть новые дворовые игры. На какие традиции они опираются и что нового можно в них привнести? Как дают свободу веселиться, учитывая при этом интересы друг друга?», — говорится в сообщении.

Организаторы конкурса будут рассматривать концепции игр в одном из трех форматов:

словесно-ролевая игра (типиный пример — «мафия»),

семейная подвижная игра (горелки)

перформативная игра (Pacmanhattan или Play it by Trust)



В каждой из этих категорий к концу июля будет выбрано по одному победителю, чьи концепции будут реализованы в ноябре на фестивале «Какие правила?».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 7 июля прислать на letspretend@v-a-c.org заявку, содержащую описание игры (подробности — здесь).







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