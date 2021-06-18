 
15:34 18 июня 2021Новости
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«ГЭС-2» ищет авторов нецифровых игр

News_detailed_picture© V-A-C

Организаторы фестиваля игры и игр «Какие правила?», который пройдет в ноябре в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве, объявили открытый конкурс концепций новых нецифровых игр.

Об этом сообщает сайт V-A-C

«Мы ищем авторов игр, готовых разобраться в том, как мы можем играть вместе по своим правилам, и представить, какими могут быть новые дворовые игры. На какие традиции они опираются и что нового можно в них привнести? Как дают свободу веселиться, учитывая при этом интересы друг друга?», — говорится в сообщении.

Организаторы конкурса будут рассматривать концепции игр в одном из трех форматов:

  • словесно-ролевая игра (типиный пример — «мафия»),
  • семейная подвижная игра (горелки)
  • перформативная игра (Pacmanhattan или Play it by Trust)


В каждой из этих категорий к концу июля будет выбрано по одному победителю, чьи концепции будут реализованы в ноябре на фестивале «Какие правила?».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 7 июля прислать на letspretend@v-a-c.org заявку, содержащую описание игры (подробности — здесь).



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