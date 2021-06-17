Вручена премия «ЛибМиссия»

© Светлана Мишина

16 июня в Москве состоялась церемония награждения лауреатов 6-го сезона публицистической премии «ЛибМиссия».

В номинации «Аналитика» главную награду получил Николай Эппле за книгу «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «НЛО»), в номинации «Публицистика» — журналистка Елена Костюченко за цикл статей в «Новой газете».

Награду Елене Костюченко вручил Александр Архангельский: «Журналистов, которые растут тогда, когда вроде бы уже расти некуда, можно пересчитать по пальцам. Елена Костюченко работает много лет, и каждый раз поражаешься, когда на этой профессиональной лестнице вдруг появляются новые ступени. Спасибо вам».

Елена Костюченко начала свою речь с благодарности редакции и продолжила просьбой: «Так получилось, что тема моей работы — невидимое сообщество, исключенные группы. Прямо сейчас 177 тысяч россиян находятся в психоневрологических интернатах, в условиях концлагеря. Мы все, каждый на своем месте, должны менять эту ситуацию и ломать заборы вокруг таких учреждений».

На церемонии жюри также отметило работы авторов, которые заслуживают особого внимания. В номинации «Аналитика» выделили доклад Николая Бобринского и Станислава Дмитриевского «Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России» (Институт права и публичной политики) и книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (Individuum).

«Эти разных два текста составляют пазл, — отметила Анна Качкаева, — настанет время, когда нужно будет говорить о тех преступлениях, которые недоосмыслены. Эти тексты — важные кирпичики в понимании нас самих и в разговоре о будущем, которое нам предстоит».

В номинации «Публицистика» жюри отметило коллектив журналистов-расследователей из «Важных историй»: Романа Анина, Ирину Долинину, Алесю Мароховскую, Романа Шлейнова и Екатерину Аренину. Награду вручил Кирилл Рогов, вице-президент фонда «Либеральная миссия»

«При том, что наша медиасреда и традиционные формы и институты находятся в плохом состоянии, российская журналистика в отличном состоянии, — сказал он. — И эта журналистика не собирается умирать, в ней все время новые имена и форматы. Главными прорывами были, безусловно, репортаж, расследование, а теперь еще новый мощный поток дата-журналистики: сегодня в России журналисты взяли на себя многое, в том числе в исследовании социальной реальности на новом уровне».

Награду Николаю Эппле, лауреату в номинации «Аналитика», вручил председатель жюри Денис Драгунский: «Я эту книжку читал два раза. Первый раз, когда отбирали, второй раз — сегодня. Это замечательное произведение, прекрасная публицистическая, аналитическая и гражданская работа. Она двумерная: с одной стороны, это настоящее историческое исследование, с другой стороны, просто прекрасное публицистическое высокоморальное чтение. Она одновременно про историю и про современность — именно это сочетание делает книжку замечательной».

Николай Эппле в своей речи отметил важность разговора о трудном прошлом и его переосмысления: «Проектированию на общественном уровне подвластны и такие тонкие, глубокие, хрупкие вещи, как как память. Опыт многих стран говорит о том, что с памятью можно работать и неманипуляционно. Мне нравится, что получилось проговорить, что это самое трудное прошлое не просто цепенящий и вводящий в ступор груз и бремя, а еще и ресурс. И работа с ним может быть кузницей солидарности».

В этом году на торжественной церемонии также наградили Эллу Панеях, лауреата 2020 года в номинации «Публицистика».

Элла Панеях: «Я получила эту премию уже в процессе убийства газеты «Ведомости», и я понимаю, что разделяю эту премию со всем разделом "Мнения", со всей газетой «Ведомости», которая была важнейшей или одной из важнейших газет, которая сделала невероятно много для того, чтобы мы понимали, что происходит вокруг. Они все должны сейчас стоять на сцене и принимать награду».

Жюри премии «ЛибМиссия» 2021 года:

Денис Драгунский, председатель жюри, писатель, журналист и политолог;

Александр Архангельский, писатель, журналист;

Анна Качкаева, журналист, директор центра цифровых культур и медиаграмотности, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ;

Кирилл Рогов, вице-президент фонда «Либеральная миссия».



P.S. 18 июня лауреаты 2020 и 2021 годов соберутся в Сахаровском центре в Москве, чтобы провести первые публичные чтения премии «ЛибМиссия».

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Участники: Элла Панеях (социолог, публицист, автор «Ведомостей»), Анна Кирзюк (социальный антрополог, фольклорист и соавтор научно-популярного бестселлера «Опасные советские вещи»), Николай Эппле (исследователь мемориальной культуры и автор бестселлера «Неудобное прошлое»), Елена Костюченко (журналистка и спецкор «Новой газеты»). Каждый из них за 30 минут попытается дать развернутый комментарий о сегодняшнем дне через призму своих исследований. Модератором выступит Кирилл Рогов, вице-президент фонда «Либеральная миссия».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.