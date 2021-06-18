Выставка Андрея Помулева открывается в Петербурге

Андрей Помулев. Monomouse. 2009 © Предоставлено 3120 Gallery

Сегодня, 18 июня, в петербургской галерее 3120 Gallery начинает работу персональная выставка Андрея Помулева «Диссоциативное расстройство идентификации».

Ретроспективная выставка представит работы художника из частных коллекций и покажет разные проекты автора — как уже состоявшиеся, так и развивающиеся в настоящий момент.

Андрей Помулев — междисциплинарный художник, практикующий коллаж, фото, графику и живопись. Участник многочисленных персональных и совместных выставок, Андрей сотрудничал с «Новой академией изящных искусств», был ассистентом и соавтором Владислава Мамышева-Монро (с 1996 по 2000 год). В наши дни он остается активным действующим участником российской художественной сцены.

«Я подобрал для выставки свои работы совсем разной стилистики из коллекций друзей, обозначив этим выбором зреющий во мне конфликт множества личностей. Нет во мне никакого желания "рисовать" одинаково. Пусть говорят, что это непрофессионально, зато прикольно и не скучно», — Андрей Помулев.

Выставка Андрея Помулева «Диссоциативное расстройство идентификации» в 3120 Gallery продлится до 4 июля.







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