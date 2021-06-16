Премия Аркадия Драгомощенко открывает сезон

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Сегодня, 16 июня, начинается прием заявок на соискание поэтической Премии Аркадия Драгомощенко. Новый сезон премии проводится при поддержке Центра Вознесенского.
Заявки принимаются до 16 июля по адресу atd.opencall@gmail.com от авторов не старше 27 лет, пишущих поэтические тексты на русском языке и ранее не номинировавшихся на премию.
В заявку должны входить:
Кураторы премии Галина Рымбу и Никита Сунгатов, а также представитель попечительского совета премии Илья Данишевский отберут лучшие из присланных подборок и направят на рассмотрение коллегии номинаторов.
Каждый номинатор имеет право выдвинуть на премию одну из предложенных к рассмотрению подборок, приложив к ней своё сопроводительное письмо. Подборки не рецензируются.
Лучшие стихотворения из подборок, пришедших на опен-колл, будут опубликованы на сайте премии. Все подробности, касающиеся процедуры номинирования, содержатся в «Положении и регламенте» Премии (см. раздел 4 «Номинирование и опен колл»).
Длинный список будет опубликован 6 сентября на сайте Премии вместе с подборками номинированных авторов и сопроводительными письмами номинаторов. Короткий список будет объявлен 8 октября в Петербурге.
Финальные премиальные события состоятся оффлайн осенью 2021 года в Центре Вознесенского в Москве, который также является основной институцией и культурной площадкой, поддерживающей премию. Ежегодно финал премии проходит в формате (микро)фестиваля, включающего большие поэтические чтения в память об АТД и поэтические выступления финалистов, параллельную дискуссионную и теоретическую программу, открытые дебаты жюри, номинаторов и кураторов.
Жюри премии Аркадия Драгомощенко 2021 года:
Коллегия номинаторов Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года:
Международная поэтическая Премия Аркадия Драгомощенко возникла в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге. Ежегодно она вручается русскоязычным авторам (независимо от места проживания), чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызовы современности, отмечать новые направления и возможности поэтического письма.
Материальное содержание gремии — 70 000 рублей для лауреата, премии финалистам — 15 000 рублей. Также лауреат премии приглашается в жюри в следующем сезоне, а финалисты — в коллегию номинаторов.
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