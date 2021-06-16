Премия Аркадия Драгомощенко открывает сезон

Сегодня, 16 июня, начинается прием заявок на соискание поэтической Премии Аркадия Драгомощенко. Новый сезон премии проводится при поддержке Центра Вознесенского.

Заявки принимаются до 16 июля по адресу atd.opencall@gmail.com от авторов не старше 27 лет, пишущих поэтические тексты на русском языке и ранее не номинировавшихся на премию.

В заявку должны входить:

подборка стихотворений (не более 10–12 страниц А4 12-м кеглем)

краткая творческая биография

контакты (электронная почта, телефон, ссылка на соцсети для быстрой связи).



Кураторы премии Галина Рымбу и Никита Сунгатов, а также представитель попечительского совета премии Илья Данишевский отберут лучшие из присланных подборок и направят на рассмотрение коллегии номинаторов.

Каждый номинатор имеет право выдвинуть на премию одну из предложенных к рассмотрению подборок, приложив к ней своё сопроводительное письмо. Подборки не рецензируются.

Лучшие стихотворения из подборок, пришедших на опен-колл, будут опубликованы на сайте премии. Все подробности, касающиеся процедуры номинирования, содержатся в «Положении и регламенте» Премии (см. раздел 4 «Номинирование и опен колл»).

Длинный список будет опубликован 6 сентября на сайте Премии вместе с подборками номинированных авторов и сопроводительными письмами номинаторов. Короткий список будет объявлен 8 октября в Петербурге.

Финальные премиальные события состоятся оффлайн осенью 2021 года в Центре Вознесенского в Москве, который также является основной институцией и культурной площадкой, поддерживающей премию. Ежегодно финал премии проходит в формате (микро)фестиваля, включающего большие поэтические чтения в память об АТД и поэтические выступления финалистов, параллельную дискуссионную и теоретическую программу, открытые дебаты жюри, номинаторов и кураторов.

Жюри премии Аркадия Драгомощенко 2021 года:

поэтесса, переводчица, исследовательница литературы, председатель жюри Анна Глазова (Гамбург)

(Гамбург) поэт, перформер, медиахудожник и активист Роман Осминкин (Петербург)

(Петербург) поэт, художник, исследователь языка и медиа Евгения Суслова (Нижний Новгород)

(Нижний Новгород) искусствовед, философ Борис Клюшников (Москва)

(Москва) поэт, психоаналитик, философ Елена Костылева (Петербург)

(Петербург) поэт, критик, теоретик культуры Дмитрий Голынко (Петербург)

(Петербург) поэт, исследовательница литературы и медиа, переводчица, лауреат премии 2020 года Анна Родионова (Нижний Новгород)

(Нижний Новгород) философ, историк идей, переводчик Иван Болдырев (Неймеген)



Коллегия номинаторов Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года:

Лолита Агамалова (Москва, Россия)

Татьяна Бонч-Осмоловская (Сидней, Австралия)

Игорь Булатовский (Петербург, Россия)

Анна Голубкова (Москва, Россия)

Алла Горбунова (Петербург, Россия)

Руслан Комадей (Екатеринбург, Россия)

Алексей Конаков (Петербург, Россия)

Денис Ларионов (Москва, Россия)

Георгий Мартиросян (Москва, Россия)

Алексей Масалов (Москва, Россия)

Наталия Санникова (Челябинск, Россия)

Катя Сим (Самара, Россия)

Янис Синайко (Львов, Украина)

Таня Скарынкина (Сморгонь, Беларусь)

Станислав Снытко (Беркли, США)

Наталья Федорова (Петербург, Россия)

Гликерий Улунов (Москва, Россия)

Александра Цибуля (Петербург, Россия)

Фридрих Чернышев (Киев, Украина)

Лида Юсупова (Торонто, Канада)





Международная поэтическая Премия Аркадия Драгомощенко возникла в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге. Ежегодно она вручается русскоязычным авторам (независимо от места проживания), чей возраст не превышает 27 лет. Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызовы современности, отмечать новые направления и возможности поэтического письма.

Материальное содержание gремии — 70 000 рублей для лауреата, премии финалистам — 15 000 рублей. Также лауреат премии приглашается в жюри в следующем сезоне, а финалисты — в коллегию номинаторов.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.