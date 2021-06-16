Светлана Крючкова едет на гастроли в Москву

Что слушать в июне
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 2021862
С 22 по 27 июня на сцене МХАТ имени М. Горького будут представлены бенефисные спектакли народной артистки России Светланы Крючковой из репертуара БДТ имени Г.А. Товстоногова.
Московские зрители увидят спектакли «Игрок» (22 и 23 июня) и «Жизнь впереди» (26 и 27 июня) в постановке Романа Мархолиа.
Спектакль «Игрок» — вольная интерпретация романа Достоевского — был выпущен к 40-летию творческой деятельности актрисы в БДТ. В основу спектакля «Жизнь впереди» положен роман Ромена Гари «La vie devant soi» («Вся жизнь впереди»).
Гастроли приурочены к юбилею Светланы Крючковой. Актриса отметила 70-летие 22 июня 2020 года, но из-за пандемии юбилейные гастроли пришлось отложить на год. Их организует Благотворительный фонд Олега Ефремова — именно при Олеге Ефремове Светлана Крючкова пришла во МХАТ. На гастролях МХАТ имени М. Горького выступает не только как принимающая площадка, но и как партнер.
Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова:
«Мне кажется глубоко символичным, что гастроли спектаклей с участием Светланы Николаевны пройдут именно на сцене МХАТ имени М. Горького. Я вижу в этом знак судьбы. Почти полвека назад Светлана Николаевна пришла во МХАТ. И вот, спустя столько лет, всенародно любимая актриса снова выйдет на знакомые с юности подмостки. Светлана Николаевна ведет активную творческую жизнь. В прошлом году она, помимо своего юбилея, отметила 45-летие творческой деятельности в Большом драматическом театре им. Георгия Александровича Товстоногова. Зрители имеют возможность встречаться с любимой актрисой на поэтических вечерах, а свой юбилей она давно мечтала отпраздновать именно так — гастролями в Москву со своими спектаклями. Бенефисы народной артистки России Крючковой "Игрок" и "Жизнь впереди" — это подарок от театра выдающейся актрисе. В этих постановках Светлана Николаевна не только сыграла главные роли, но и стала полноценным соавтором. Я искренне желаю ей успеха в этой, очень важной для неё, встрече с московской публикой».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:04Премия Аркадия Драгомощенко открывает сезон
16:30Объявлены финалисты «Большой книги»
16:01Выставка о жуках и пауках в советском искусстве откроется в галерее «На Шаболовке»
15:14Мариам Резаи, «4 Позиции Бруно» и elektro guzzi выступят на фестивалях Fields
13:33Музей «Новый Иерусалим» представит выставку Константина Горбатова
12:49Светлана Крючкова едет на гастроли в Москву
15 июня 2021
17:2040 исполнителей примут участие в практикуме современной академической музыки
15:48Перенесена «Усадьба Jazz»Все новости
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 2021862
От макама до тараба: как понять и полюбить арабскую музыку15 июня 20212084
«Своими словами» Дмитрия Крымова — премьера на COLTA.RU15 июня 20211995
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20216619
Архив «Сине Фантома», выпуск седьмой11 июня 20214691
Художник Михаил Копылков — о том, как группа «Одна композиция» вывела советскую керамику 1970-х из статуса ДПИ11 июня 20214587
Алхимия, коллажи, старая реклама и границы авторства в зинах kalamazoo_art11 июня 20214046
Сергей Сдобнов и Ростислав Амелин о погибшем поэте11 июня 20218292
Новый советник по культуре при посольстве Швеции в России рассказывает о своих рабочих планах и о новом взгляде на места, к которым мы привыкли10 июня 20215301
«Бебиа, по моему единственному желанию»: дебют из программы Роттердама покажут в «Гараже». А пока о фильме рассказывает его режиссер10 июня 20215072
Алексей Конаков о том, чему астрология может научить нас, поменявших искусство вопроса на технику поискового запроса и уверенных в рациональности окружающих нас политик и технологий, которую еще следует доказать10 июня 20215289
Экскурсия по месту ссылки Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде вместе с фотографом Маргаритой Хатмуллиной10 июня 20213350