Светлана Крючкова едет на гастроли в Москву

Светлана Крючкова в спектакле «Жизнь впереди» © БДТ имени Г.А. Товстоногова

С 22 по 27 июня на сцене МХАТ имени М. Горького будут представлены бенефисные спектакли народной артистки России Светланы Крючковой из репертуара БДТ имени Г.А. Товстоногова.

Московские зрители увидят спектакли «Игрок» (22 и 23 июня) и «Жизнь впереди» (26 и 27 июня) в постановке Романа Мархолиа.

Спектакль «Игрок» — вольная интерпретация романа Достоевского — был выпущен к 40-летию творческой деятельности актрисы в БДТ. В основу спектакля «Жизнь впереди» положен роман Ромена Гари «La vie devant soi» («Вся жизнь впереди»).

Гастроли приурочены к юбилею Светланы Крючковой. Актриса отметила 70-летие 22 июня 2020 года, но из-за пандемии юбилейные гастроли пришлось отложить на год. Их организует Благотворительный фонд Олега Ефремова — именно при Олеге Ефремове Светлана Крючкова пришла во МХАТ. На гастролях МХАТ имени М. Горького выступает не только как принимающая площадка, но и как партнер.

Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова:

«Мне кажется глубоко символичным, что гастроли спектаклей с участием Светланы Николаевны пройдут именно на сцене МХАТ имени М. Горького. Я вижу в этом знак судьбы. Почти полвека назад Светлана Николаевна пришла во МХАТ. И вот, спустя столько лет, всенародно любимая актриса снова выйдет на знакомые с юности подмостки. Светлана Николаевна ведет активную творческую жизнь. В прошлом году она, помимо своего юбилея, отметила 45-летие творческой деятельности в Большом драматическом театре им. Георгия Александровича Товстоногова. Зрители имеют возможность встречаться с любимой актрисой на поэтических вечерах, а свой юбилей она давно мечтала отпраздновать именно так — гастролями в Москву со своими спектаклями. Бенефисы народной артистки России Крючковой "Игрок" и "Жизнь впереди" — это подарок от театра выдающейся актрисе. В этих постановках Светлана Николаевна не только сыграла главные роли, но и стала полноценным соавтором. Я искренне желаю ей успеха в этой, очень важной для неё, встрече с московской публикой».







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