Вручена премия «Арлекин»

Что слушать в июне
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 2021861
15 июня в Санкт-Петербургском государственном детском музыкальном театре «Зазеркалье» прошла церемония закрытия XVIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» и награждения лауреатов российской национальной премии «Арлекин» 2021 года.
На фестивале с 6 июня были представлены 19 конкурсных, четыре внеконкурсных спектакля и специальная программа. В конкурсную программу входили работы, которые экспертный совет премии отобрал из ста российских спектаклей для детей и подростков, поставленных в течение театрального сезона 2019/2020.
В почетных номинациях награждены: «За великое служение театру для детей» — режиссер, основатель, директор и художественный руководитель «Упсала-Цирка» (Петербург) Лариса Афанасьева; «За весомый вклад в развитие детского театра России» — Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова (Москва).
Спектакли конкурсной программы оценивало жюри фестиваля «Арлекин» под председательством актера Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, художественного руководителя Детской студии «Театр-Класс» (Школа «Унисон»), руководителя курса факультета актерского искусства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств Сергея Бызгу.
В главной номинации — «Лучший спектакль» — победил спектакль Канского драматического театра (город Канск Красноярского края) «Ежик и Медвежонок. Лирические истории» в постановке Артема Галушкина.
Лауреатами российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2021 года также стали:
Специальные премии жюри присуждены: «Эксперимент» (поиск новых выразительных средств современного театра для детей и подростков) — спектаклю «Джинжик», реж. Яна Тумина, Театральная лаборатория Яны Туминой (Петербург); «За актуальность высказывания и художественную изобретательность» — спектаклю «Крот, который мечтал увидеть Солнце», реж. Диана Разживайкина и Алексей Шульгач. Театр «Кот Вильям» (Петербург).
Специальная премия дирекции премии и фестиваля «Арлекин» «За самобытность и художественную целостность спектакля» присуждена спектаклю «Сказки Хикмета», реж. Сойжин Жамбалова. Татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева (Казань)
Приз зрительских симпатий «Глазами детей» получил спектакль «Ежик и Медвежонок. Лирические истории», реж. Артем Галушкин. Канский драматический театр (город Канск Красноярского края).
Премии Ассоциации театральных критиков удостоен спектакль «Версальский экспромт», реж. Анатолий Праудин. Театр-фестиваль «Балтийский дом», проект «Экспериментальная сцена. Плюс» (Петербург). Премией Союза театральных деятелей России — творческой командировкой — награжден Андрей Мишустин за роль Незнайки в спектакле «Лунный эпизод» Молодежного драматического театра «Первый театр» (Новосибирск).
Кроме того, вручены специальные призы генерального информационного партнёра фестиваля ГРК «Радио России»: «За остроту и глубину. За неравнодушие и мудрость. За боль и любовь» — Анатолию Праудину, режиссеру спектакля «Версальский экспромт». Театр-фестиваль «Балтийский дом», проект «Экспериментальная сцена. Плюс» (Петербург); «За бесстрашие, мужество и преданность делу “Арлекина”» – Санкт-Петербургскому государственному детскому музыкальному театру «Зазеркалье».
Следующий, XIX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» состоится в апреле 2022 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:04Премия Аркадия Драгомощенко открывает сезон
16:30Объявлены финалисты «Большой книги»
16:01Выставка о жуках и пауках в советском искусстве откроется в галерее «На Шаболовке»
15:14Мариам Резаи, «4 Позиции Бруно» и elektro guzzi выступят на фестивалях Fields
13:33Музей «Новый Иерусалим» представит выставку Константина Горбатова
12:49Светлана Крючкова едет на гастроли в Москву
15 июня 2021
17:2040 исполнителей примут участие в практикуме современной академической музыки
15:48Перенесена «Усадьба Jazz»Все новости
Не только Моргенштерн: фолк-джаз Settlers, блуждающий биоробот «Психеи», ответ Шабаке Хатчингсу из Воронежа и другие примечательные релизы месяца16 июня 2021861
От макама до тараба: как понять и полюбить арабскую музыку15 июня 20212084
«Своими словами» Дмитрия Крымова — премьера на COLTA.RU15 июня 20211995
Лев Оборин о поэзии Василия Бородина11 июня 20216619
Архив «Сине Фантома», выпуск седьмой11 июня 20214691
Художник Михаил Копылков — о том, как группа «Одна композиция» вывела советскую керамику 1970-х из статуса ДПИ11 июня 20214586
Алхимия, коллажи, старая реклама и границы авторства в зинах kalamazoo_art11 июня 20214046
Сергей Сдобнов и Ростислав Амелин о погибшем поэте11 июня 20218292
Новый советник по культуре при посольстве Швеции в России рассказывает о своих рабочих планах и о новом взгляде на места, к которым мы привыкли10 июня 20215301
«Бебиа, по моему единственному желанию»: дебют из программы Роттердама покажут в «Гараже». А пока о фильме рассказывает его режиссер10 июня 20215072
Алексей Конаков о том, чему астрология может научить нас, поменявших искусство вопроса на технику поискового запроса и уверенных в рациональности окружающих нас политик и технологий, которую еще следует доказать10 июня 20215289
Экскурсия по месту ссылки Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде вместе с фотографом Маргаритой Хатмуллиной10 июня 20213350