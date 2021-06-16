Вручена премия «Арлекин»

© Российская национальная премия «Арлекин»

15 июня в Санкт-Петербургском государственном детском музыкальном театре «Зазеркалье» прошла церемония закрытия XVIII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» и награждения лауреатов российской национальной премии «Арлекин» 2021 года.

На фестивале с 6 июня были представлены 19 конкурсных, четыре внеконкурсных спектакля и специальная программа. В конкурсную программу входили работы, которые экспертный совет премии отобрал из ста российских спектаклей для детей и подростков, поставленных в течение театрального сезона 2019/2020.

В почетных номинациях награждены: «За великое служение театру для детей» — режиссер, основатель, директор и художественный руководитель «Упсала-Цирка» (Петербург) Лариса Афанасьева; «За весомый вклад в развитие детского театра России» — Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова (Москва).

Спектакли конкурсной программы оценивало жюри фестиваля «Арлекин» под председательством актера Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, художественного руководителя Детской студии «Театр-Класс» (Школа «Унисон»), руководителя курса факультета актерского искусства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств Сергея Бызгу.

В главной номинации — «Лучший спектакль» — победил спектакль Канского драматического театра (город Канск Красноярского края) «Ежик и Медвежонок. Лирические истории» в постановке Артема Галушкина.

Лауреатами российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2021 года также стали:

«Лучшая работа режиссера» — Яна Тумина. «Джинжик». Театральная лаборатория Яны Туминой (Петербург)

«Лучшая работа художника-постановщика» — Кира Камалидинова, Кирилл Маловичко, Маша Небесная. «Джинжик». Театральная лаборатория Яны Туминой (Петербург)

«Лучшая работа художника по костюмам» — Мария Скобелева. «Серебряное копытце». Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск (Свердловская область)

«Лучшая работа художника по свету» — Василий Ковалев в спектаклях «Где нет зимы» МДТ — Театра Европы и «Джинжик» Театральной лаборатории Яны Туминой (Петербург)

«Лучший актерский ансамбль» — «Цацики и его семья», реж. Юлия Каландаришвили. Санкт-Петербургский театр «Суббота»

«Лучшая женская роль» — Мария Никифорова за роль Ляльки в спектакле «Где нет зимы». МДТ — Театр Европы (Петербург)

«Лучшая женская роль» — Алина Доценко за роль Мальчика в спектакле «Мой папа — Питер Пэн». Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина (Москва)

«Лучшая мужская роль» — Александр Балсанов за роль в спектакле «Джинжик». Театральная лаборатория Яны Туминой (Петербург)

«Лучшая мужская роль» — Эльдар Гатауллин за роли Младшего сына и Черного Сейфи в спектакле «Сказки Хикмета». Татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева (Казань)

«Лучшая работа композитора» — Алексей Чуканов. «Крот, который мечтал увидеть Солнце». Театр «Кот Вильям» (Петербург)

«Лучшее музыкальное оформление спектакля» — Евгения Решетникова. Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск (Свердловская область)

«Лучшая работа драматурга» — Керен Климовски. «Мой папа — Питер Пэн». Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина (Москва)

«Лучшая работа хореографа» — Наталья Володькина. «Серебряное копытце». Театр музыки, драмы и комедии, Новоуральск (Свердловская область)



Специальные премии жюри присуждены: «Эксперимент» (поиск новых выразительных средств современного театра для детей и подростков) — спектаклю «Джинжик», реж. Яна Тумина, Театральная лаборатория Яны Туминой (Петербург); «За актуальность высказывания и художественную изобретательность» — спектаклю «Крот, который мечтал увидеть Солнце», реж. Диана Разживайкина и Алексей Шульгач. Театр «Кот Вильям» (Петербург).

Специальная премия дирекции премии и фестиваля «Арлекин» «За самобытность и художественную целостность спектакля» присуждена спектаклю «Сказки Хикмета», реж. Сойжин Жамбалова. Татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева (Казань)

Приз зрительских симпатий «Глазами детей» получил спектакль «Ежик и Медвежонок. Лирические истории», реж. Артем Галушкин. Канский драматический театр (город Канск Красноярского края).

Премии Ассоциации театральных критиков удостоен спектакль «Версальский экспромт», реж. Анатолий Праудин. Театр-фестиваль «Балтийский дом», проект «Экспериментальная сцена. Плюс» (Петербург). Премией Союза театральных деятелей России — творческой командировкой — награжден Андрей Мишустин за роль Незнайки в спектакле «Лунный эпизод» Молодежного драматического театра «Первый театр» (Новосибирск).

Кроме того, вручены специальные призы генерального информационного партнёра фестиваля ГРК «Радио России»: «За остроту и глубину. За неравнодушие и мудрость. За боль и любовь» — Анатолию Праудину, режиссеру спектакля «Версальский экспромт». Театр-фестиваль «Балтийский дом», проект «Экспериментальная сцена. Плюс» (Петербург); «За бесстрашие, мужество и преданность делу “Арлекина”» – Санкт-Петербургскому государственному детскому музыкальному театру «Зазеркалье».

Следующий, XIX Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» состоится в апреле 2022 года.







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