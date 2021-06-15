40 исполнителей примут участие в практикуме современной академической музыки

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С 28 июня по 5 июля Ассоциация современной академической музыки Гильдии композиторов Российского музыкального союза и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) проведут в Москве Второй Исполнительский практикум современной академической музыки. В нем примут участие 40 студентов со всей России.

Как сообщает сайт МАСМ, цель практикума — повышение уровня профессионального мастерства музыкантов, исполняющих современную академическую музыку, в том числе с использованием расширенных исполнительских техник.

Практикум предназначен для молодых музыкантов — студентов музыкальных вузов и молодых специалистов, которые в течение недели будут совершенствовать свои исполнительские навыки в ходе совместных репетиций, лекций, интенсивного творческого взаимодействия с солистами МАСМ и современными российскими композиторами.

Руководить классами практикума будут Иван Бушуев (флейта), Олег Танцов (кларнет), Михаил Дубов (фортепиано), Роман Минц (скрипка), Ирина Сопова (альт), Ольга Демина (виолончель) и Владимир Горлинский (импровизация).

В качестве композиторов-лекторов выступят Владимир Горлинский, Николай Хруст и Александр Хубеев, в качестве кураторов ансамблей — Иван Бушуев, Юлия Мигунова и Олег Танцов.

Занятия практикума будут проходить в Галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка».

3 и 4 июля в Галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» и 5 июля в Театрально-культурном центре имени Вс. Мейерхольда состоятся заключительные концерты практикума. На них прозвучат сольные и ансамблевые произведения современных композиторов, которые студенты подготовят во время обучения, а также импровизации.







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